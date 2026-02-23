Директора франшизы «Крошка-картошка» арестовали за хулиганство в метро Москвы
Одного из директоров франшизы предприятия быстрого питания «Крошка-картошка» арестовали в Москве из-за нападения на пассажирку метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы административного дела.
Фигуранта признали виновным в мелком хулиганстве, ему назначили административный арест сроком на 5 суток. Также мужчину оштрафовали, пишет RT.
Согласно административному протоколу, инцидент произошел в вечернее время 8 января в вагоне электропоезда в перегоне между станциями метро «Курская» и «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии. При этом протокол составили лишь в минувший четверг. Отмечается что мужчина - работающий в ООО «Крошка-картошка» директор - нарушил общественный порядок, «игнорируя правила приличия и пренебрегая интересами пассажиров, оскорбительно приставал к гражданке». Злоумышленник столкнул на пол рюкзак потерпевшей, ударил ее основанием ладони в угол переносицы и глаза, в результате женщина ударилась затылком о стену вагона.
Известно, что ранее фигурант уже привлекался к административной ответственности. Во время заседания суда злоумышленник признал вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколе. По его словам, он не имел умысла причинить потерпевшей вред.
Ранее столичный Басманный суд признал мужчину, который в метро шлепнул по ягодицам блогера Ксению Карпову, виновным в хулиганстве и назначил ему 15 суток ареста.
