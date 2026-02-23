В Воронеже пропадал свет из-за падения обломков «высокоскоростной цели»

Проблемы с подачей электричества наблюдались в Воронеже на фоне атаки ВСУ. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

Как отметил губернатор, прошедшей ночью над столицей региона и восемью районами области нейтрализовали 14 беспилотников и одну высокоскоростную цель. Пострадавших нет, отмечает RT.

«Обломки уничтоженной высокоскоростной цели упали на один из объектов энергетики Воронежа. В результате в двух районах... наблюдались краткосрочные проблемы с энергоснабжением потребителей», - написал Гусев в Telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщило, что в Воронежской области ликвидировали восемь дронов ВСУ.

