В Воронеже пропадал свет из-за падения обломков «высокоскоростной цели»
Проблемы с подачей электричества наблюдались в Воронеже на фоне атаки ВСУ. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.
Как отметил губернатор, прошедшей ночью над столицей региона и восемью районами области нейтрализовали 14 беспилотников и одну высокоскоростную цель. Пострадавших нет, отмечает RT.
«Обломки уничтоженной высокоскоростной цели упали на один из объектов энергетики Воронежа. В результате в двух районах... наблюдались краткосрочные проблемы с энергоснабжением потребителей», - написал Гусев в Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило, что в Воронежской области ликвидировали восемь дронов ВСУ.
Горячие новости
- Приставы объявили в розыск имущество хоккеиста Телегина из-за долгов
- СМИ: В России стало на 15–20% меньше случаев телефонного мошенничества
- Директора франшизы «Крошка-картошка» арестовали за хулиганство в метро Москвы
- В Мексике вспыхнули беспорядки после убийства наркобарона Эль Менчо
- В Воронеже пропадал свет из-за падения обломков «высокоскоростной цели»
- Над российскими регионами сбили еще шесть дронов ВСУ
- В России мошенники начали рассылать фишинговые письма со скрытыми подписками
- Трамп пожаловался, что США «слишком часто побеждают»
- В Непале 18 человек погибли при падении автобуса в реку
- Над территорией России сбили 152 украинских БПЛА