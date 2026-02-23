Трамп пожаловался, что США «слишком часто побеждают»
23 февраля 202608:37
Президент США Дональд Трамп заявил о чрезмерном количестве побед Соединенных Штатов. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Мы слишком часто побеждаем, это просто нечестно!» — отметил глава Белого дома.
Ранее Трамп после операции в Венесуэле заявил, что армия США непобедима и не нуждается в обсуждении своих возможностей.
