Трамп пожаловался, что США «слишком часто побеждают»

Президент США Дональд Трамп заявил о чрезмерном количестве побед Соединенных Штатов. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп назвал историческими достижения своей администрации за 100 дней

«Мы слишком часто побеждаем, это просто нечестно!» — отметил глава Белого дома.

Ранее Трамп после операции в Венесуэле заявил, что армия США непобедима и не нуждается в обсуждении своих возможностей.

ФОТО: AP / ТАСС
