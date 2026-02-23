Приставы объявили в розыск имущество хоккеиста Телегина из-за долгов
Судебные приставы объявили имущество хоккеиста Ивана Телегина в розыск из-за задолженности на сумму свыше 71 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.
Розыскные мероприятия в отношении имущества спортсмена проводит Тропарево-Никулинский отдел приставов Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве, пишет RT. Перечень разыскиваемых активов не приводится.
Известно, что часть задолженности образовалась перед бывшей женой Телегина - певицей, заслуженной артисткой России Пелагеей.
Ранее Ивану Телегину запретили выезд из РФ из-за долгов по ипотеке в 64 млн рублей.
