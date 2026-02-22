Садеги: Пять учёных и 22 студента погибли в ходе недавних протестов в Иране
Пять учёных и 22 студента погибли в ходе недавних протестов в Иране. Об этом заявил глава центра по связям с общественностью министерства образования Исламской Республики Хосейн Садеги.
В конце января министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил, что в результате вооружённых беспорядков в конце 2025 — начале 2026 года в стране погибли 3117 человек.
Массовые протесты в Иране вспыхнули в конце декабря 2025 года на фоне резкой девальвации национальной валюты. Со временем акции переросли в беспорядки и открытые выступления против властей. В стране был полностью отключён интернет, поступали сообщения о жертвах как среди участников протестов, так и среди силовиков. Иранские власти обвинили в организации беспорядков США и Израиль, а 12 января заявили, что ситуацию удалось стабилизировать и взять под контроль, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
