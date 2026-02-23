В России мошенники начали рассылать фишинговые письма со скрытыми подписками
Мошенники рассылают россиянам фишинговые письма с предложением отменить якобы обнаруженные скрытые подписки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка» Народного фронта.
«Описание схемы: на электронную почту или в смс приходит сообщение. Например: "Обнаружено семь скрытых подписок. Отмените их здесь (приводится ссылка), чтобы не списывали деньги», - отметили в пресс-службе платформы.
Ссылка в сообщении ведет на фишинговый сайт, который имитирует интерфейс банка либо платежной системы, пишет RT. На фейковой странице пользователя просят войти в свой аккаунт или подтвердить карту.
Схема обмана направлена на активных онлайн-покупателей, так как многие после анализа расходов проверяют и отменяют подписки. Как напомнили эксперты, не следует переходить по ссылкам в таких сообщениях, подписками можно управлять в личных кабинетах сервисов либо в настройках магазина приложений.
Ранее россиян предупредили о схеме обмана мошенников с рассылкой уведомлений о несуществующих денежных переводах.
