В России мошенники начали рассылать фишинговые письма со скрытыми подписками

Мошенники рассылают россиянам фишинговые письма с предложением отменить якобы обнаруженные скрытые подписки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка» Народного фронта.

«Описание схемы: на электронную почту или в смс приходит сообщение. Например: "Обнаружено семь скрытых подписок. Отмените их здесь (приводится ссылка), чтобы не списывали деньги», - отметили в пресс-службе платформы.

Ссылка в сообщении ведет на фишинговый сайт, который имитирует интерфейс банка либо платежной системы, пишет RT. На фейковой странице пользователя просят войти в свой аккаунт или подтвердить карту.

Схема обмана направлена на активных онлайн-покупателей, так как многие после анализа расходов проверяют и отменяют подписки. Как напомнили эксперты, не следует переходить по ссылкам в таких сообщениях, подписками можно управлять в личных кабинетах сервисов либо в настройках магазина приложений.

Ранее россиян предупредили о схеме обмана мошенников с рассылкой уведомлений о несуществующих денежных переводах.

