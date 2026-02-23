Над российскими регионами сбили еще шесть дронов ВСУ
23 февраля 202609:00
Шесть украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над Россией утром 23 февраля, передает Минобороны.
Дроны сбили в период с 07.00 до 08.00 мск, отмечает RT.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть... беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.
Минобороны подчеркнуло, что пять дронов сбили над Азовским морем, один – над Республикой Адыгея.
Минувшей ночью над регионами России ликвидировали 152 украинских беспилотника.
