Над российскими регионами сбили еще шесть дронов ВСУ

Шесть украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над Россией утром 23 февраля, передает Минобороны.

Дроны сбили в период с 07.00 до 08.00 мск, отмечает RT.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть... беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Минобороны подчеркнуло, что пять дронов сбили над Азовским морем, один – над Республикой Адыгея.

Минувшей ночью над регионами России ликвидировали 152 украинских беспилотника.

