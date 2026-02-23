СМИ: В России стало на 15–20% меньше случаев телефонного мошенничества

Число случаев телефонного мошенничества сократилось в России в 2025 году на 15–20%. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника издания, ситуация с этим видом мошенничества стала улучшаться, фиксируется все меньше случаев обмана. Источник связал это в том числе с усилиями в рамках кибербезопасности и разъяснительной работы с гражданами.

«Почти всех, кого могли развести, уже развели. А у остальных россиян, которые могут быть легко подвержены психологическому воздействию, попросту нет денег», — отметил собеседник.

В то же время Baza предупреждает, что аферисты придумывают все новые способы обмана, применяя искусственный интеллект, дипфейки и подставные аккаунты, и россиянам следует сохранять бдительность.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что ряд мер, включая внедрение мессенджера MAX, помогает последовательно противостоять цифровым мошенникам.

