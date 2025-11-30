МЧС: Два человека погибли при пожаре в квартире в Туле
30 ноября 202520:26
Два человека погибли при пожаре в квартире в тульском посёлке Петровский. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
По данным МЧС, огонь вспыхнул на последнем этаже пятиэтажного жилого дома и охватил 25 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что пожарные прибыли на место уже через несколько минут после вызова.
Спасатели эвакуировали 10 человек, включая двоих детей, и спасли из огня ещё двоих жильцов. Еще два человека погибли.
Ранее два человека погибли при пожаре в подмосковном Видном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС: Два человека погибли при пожаре в квартире в Туле
- СМИ: Российский пенсионер утонул в Таиланде
- СМИ: В Конго деревянный мост за $2 млн рухнул в первый же день
- Считавшийся пропавшим 400 лет шедевр Рубенса продали на аукционе во Франции
- Анна Семенович разочаровалась в загородой жизни
- Учёный ожидает роста продолжительности жизни до 120 лет
- Лыжник Большунов считает, что переборщил, толкнув Бакурова в спину
- Боярский: Импортозамещение WhatsApp подходит к завершению
- Московская пенсионерка лишилась более 27 млн рублей, поверив мошенникам
- Сафронов признался, что написал 20 картин про Индию для выставки в Нью-Дели
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru