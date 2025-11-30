МЧС: Два человека погибли при пожаре в квартире в Туле

По данным МЧС, огонь вспыхнул на последнем этаже пятиэтажного жилого дома и охватил 25 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что пожарные прибыли на место уже через несколько минут после вызова.

Спасатели эвакуировали 10 человек, включая двоих детей, и спасли из огня ещё двоих жильцов. Еще два человека погибли.

Ранее два человека погибли при пожаре в подмосковном Видном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».