МЧС: Два человека погибли при пожаре в квартире в Туле

Два человека погибли при пожаре в квартире в тульском посёлке Петровский. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Два человека погибли при пожаре в подмосковном Видном

По данным МЧС, огонь вспыхнул на последнем этаже пятиэтажного жилого дома и охватил 25 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что пожарные прибыли на место уже через несколько минут после вызова.

Спасатели эвакуировали 10 человек, включая двоих детей, и спасли из огня ещё двоих жильцов. Еще два человека погибли.

Ранее два человека погибли при пожаре в подмосковном Видном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарТулаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры