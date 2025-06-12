В иске «Disney» и «Universal» к «Midjourney» усмотрели желание выгоды от прибыли за изображения нейросети

Ранее стало известно, что киностудии «Disney» и «Universal» подали судебный иск к «Midjourney», обвинив ИИ-компанию в том, что принадлежащий ей сервис генерации изображений позволяет создавать копии их персонажей, защищенных авторским правом.

В иске, направленном накануне в окружной суд по центральному округу Калифорнии, приводятся в качестве примера сгенерированные нейросетью изображения таких персонажей, как Дарт Вейдер из франшизы «Звездные войны», а также «миньоны» из мультфильмов «Гадкий Я», передает издание «The Wall Street Journal». Жадан отметил, что давно не слышал о таких прецедентах.