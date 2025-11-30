Лыжник Большунов считает, что переборщил, толкнув Бакурова в спину

«Возможно, где-то чуть-чуть переборщил с толчком после финиша», - сказал Большунов.

Ранее Бакуров заявил, что не намерен обращаться в полицию из-за инцидента.

Накануне в полуфинале спринта в Кировске Большунов упал во время борьбы с Бакуровым и финишировал последним, после чего подъехал к сопернику и толкнул его. Бакуров покинул стадион, заметно хромая.

После Большунова дисквалифицировали с этой гонки, а 2 декабря инцидент рассмотрит президиум федерации лыжных гонок России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».