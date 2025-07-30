Замена Steam? Как площадка видеоигр от «Ростелекома» будет тягаться с VK Play
Успех онлайн-платформы с видеоиграми от «Ростелекома» зависит от конкуренции, цен и расширения каталога, сказали опрошенные НСН эксперты.
На сегодняшний день у площадки для видеоигр от «Ростелекома» нет уникальных функций, которые отличали бы ее от конкурентов, однако от создания новой платформы выигрывает вся индустрия в целом, сказал в эфире НСН директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов.
«Ростелеком» запустил онлайн-платформу, на которой объединил более трех тысяч видеоигр для приставок и компьютеров на Mac OS и Windows. Пользователи также могут пополнить через нее баланс кошелька в Steam и других зарубежных магазинах. Пегов отметил, что появление новой платформы играет на руку обычным игрокам.
«С точки зрения простого игрока, чем больше платформ, продающих пополнение кошельков игровых сервисов - тем лучше. Конкуренция дает более высокое качество услуг при более низкой цене. Да и в целом на случай утери доступа одной платформы, можно использовать остальные как резервные. В данный момент подобные сервисы выполняют довольно важную функцию - россияне не «разучиваются» платить за контент», - указал Пегов.
По его словам, на сегодняшний день у площадки «Ростелеком» нет уникальных функций, которые отличали бы ее от конкурентов.
«Пока не вижу у сервиса «Ростелеком» функцию, которая бы отличала его от конкурентов. VK Play так же продает ключи и пополнение баланса, так же предлагает облачный гейминг через VK Play Cloud. Что касается киберспорта, многие крупные киберспортивные соревнования проходят на VK Play Арене, у них есть своя турнирная платформа VK PVP. Насколько знаю, у «Ростелекома» таких площадок нет. Таким образом, «Ростелекому» предстоит довольно долгий путь. Однако, у компании есть преимущество - она телекомгигант. Если на российском рынке видеоигр и киберспорта появится еще один сильный игрок, от этого выиграет индустрия в целом», - сказал собеседник НСН.
Преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта «Синергии» Кирилл Копытин, в свою очередь, объяснил, что из себя представляет новая площадка для игр от «Ростелекома».
«Площадка, запущенная «Ростелекомом», представляет собой онлайн-витрину видеоигр, которая объединяет более 3000 видеоигр для приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS и Windows. В библиотеке сервиса представлены казуальные игры, инди-проекты, а также шутеры от японских издателей. Среди игр, доступных на платформе, есть такие проекты, как Synduality Echo of Ada от Bandai Namco, Helldivers 2 и Warhammer 40,000: Space Marine 2. Также в ближайшем будущем в сервисе планируется добавление новых игр, включая Kingdom Come: Deliverance II и Elden Ring Nightreign», - указал эксперт.
По словам IT-эксперта Даниила Аржакова, площадка станет востребованной при расширение каталога и активного продвижения.
«Будет ли востребована эта платформа? Возможно, но только при условии активного продвижения и расширения каталога. У «Ростелекома» есть сильный бренд и доверие со стороны пользователей, что уже плюс. Плюс - многофункциональность: один многофункциональный сервис. Но минус - жесткая конкуренция и цены, которые пока не выигрывают. На данный момент это не замена Steam, а скорее удобный, но не самый выгодный магазин. Зато хорошо, что компания сотрудничает с отечественными платформами вроде CyberHero - это может помочь продвигать локальный киберспорт и дать игрокам доступ к интересным новинкам, о которых они раньше не знали», - заключил Аржаков.
Ранее директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов заявил НСН, что ставка на фольклор и исторические события позволяют разработчикам расширять зарубежную аудиторию видеоигр, поскольку геймеров привлекают нетипичные сюжеты.
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