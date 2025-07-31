Кодекс чести и смекалка : Почему главным героем игры «Земский собор» стал казак

«Тема Смутного времени невероятно богатая, и невозможно полностью раскрыть ее в рамках одной игры. Мы выдвинули гипотезу, что именно с помощью компьютерных игр можно достучаться до умов и сердец подрастающего поколения, а также увлечь изучением истории родной страны не только молодежь, но и более взрослых игроков. Видеоигры такой тематики позволяют как на машине времени перенестись в атмосферу того периода нашей страны, примерить на себя роль исторического персонажа, понять его мотивы. В целом это пробуждает интерес к родной истории и культуре. Практика подтверждает теорию. Мы и впредь хотим делать игры, основанные на сюжетах из истории России. Следующий шаг - интерактивное обучающее пособие «Смутное время: Казачий круг», которое представим в августе, и «Земский собор», он появится на VK Play в ноябре. О дальнейших планах говорить пока рано, мы сконцентрированы на текущих проектах», - заключил креативный директор игровой студии.

«Земский собор» разработан на движке Unreal Engine 5 (Epic Games). В новом проекте разработчики решили отказаться от элементов RPG (role playing game), а сосредоточиться исключительно на жанре приключенческого экшена (Action-Adventure), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Релиз игры запланирован на 4 ноября 2025 года на VK Play.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов заявил НСН, что ставка на фольклор и исторические события позволяют разработчикам расширять зарубежную аудиторию видеоигр, поскольку геймеров привлекают нетипичные сюжеты.

