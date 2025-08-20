Пенсионерам посоветовали играть в Counter-Strike для здоровья мозга
В России, как и в мире, усиливается тренд на киберспорт для пенсионеров, заявила в беседе с НСН эксперт в области киберспорта Елена Скаржинская.
Видеоигры могут быть не только средством развития и поддержания когнитивных способностей, но и эффективным инструментом коммуникации, заявила НСН эксперт в области интеллектуальных видов спорта и киберспорта Елена Скаржинская.
Пожилым людям нужно играть в компьютерные игры для тренировки мозга, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр Руслан Исаев. По его словам, компьютерные игры можно рассматривать как своеобразный «интерактивный тренажер», сопоставимый с кроссвордами или шахматами. Специалист рассказал, что регулярная игра помогает удерживать внимание, тренировать кратковременную память, поддерживать мелкую моторику и тем самым замедлять естественные возрастные когнитивные изменения. Скаржинская также отметила, что видеоигры за счет онлайн-общения позволяют людям преклонного возраста оставаться частью социума.
«Видеоигры могут быть не только средством развития и поддержания когнитивных способностей, но и эффективным инструментом коммуникации. Именно возможность онлайн-общения позволяет взрослым быть частью социума. Поэтому рекомендуются как логические индивидуальные игры, так и соревновательные. В России, как и в мире, сейчас усиливается тренд на киберспорт для пенсионеров, которые с успехом уже играют в CS2, Dota2 и другие игры. Также важно, что эти игры могут быть средством связи поколений», - подчеркнула эксперт.
Она назвала игры, с которых лучше начинать представителям старшего поколения.
«Уверена, что людям серебряного возраста в цифровой среде комфортно играть, прежде всего, в шахматы и шашки. Ведь в советский период они были охвачены шахматно-шашечным всеобучем. Рекомендую отечественную платформу Русской шахматной школы. Также можно играть и соревноваться в тетрис и другие игры. Вообще некоторым видеоиграм десятки лет, и их аудитория уже выросла, поэтому можно говорить о том, что все игры хороши для взрослых. Помимо непосредственно игровой деятельности, взрослым рекомендуется заниматься стримингом - с одной стороны, это может приносить финансовый доход, а с другой - рефлексия позволяет сдерживать разрушительные процессы и положительно влияет на сохранность ментального здоровья», - посоветовала эксперт.
Ранее ученые выяснили, что словесные игры снижают риск развития болезни Альцгеймера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
