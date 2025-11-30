Боярский: Импортозамещение WhatsApp подходит к завершению

По словам Боярского, у WhatsApp было достаточно времени, чтобы начать взаимодействие с российскими регуляторами, однако компания этого не сделала.

Ранее Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp в случае дальнейшего игнорирования российского законодательства. В Роскомнадзоре отметили, что ограничения вводятся поэтапно и рекомендовали гражданам переходить на отечественные сервисы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

