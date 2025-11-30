Учёный ожидает роста продолжительности жизни до 120 лет

По словам Сергеева, в 1900 году средняя продолжительность жизни была в районе 40 лет. Сейчас, благодаря научным достижениям в борьбе с инфекциями, новым лекарствам и методам диагностики - 70-80 лет.

По его словам, следующий рубеж, который обсуждают учёные - 120 лет.

Сергеев подчеркнул, что новые прорывы в медицине, клеточной и молекулярной биологии позволят достичь этой цели. Особое внимание российские учёные уделяют ментальному долголетию — сохранению не только физического, но и ясного ума до глубокой старости. Идеалом, отметил академик, будет человек, который остаётся здоровым телом и разумом на протяжении всей долгой жизни.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни можно довести до 150 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».