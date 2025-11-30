Считавшийся пропавшим 400 лет шедевр Рубенса продали на аукционе во Франции

Картина Рубенса «Христос на кресте», считавшаяся утерянной более 400 лет, продана на аукционе в Версале за €2,3 млн. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнил глава аукционного дома Жан-Пьер Осена, торги стартовали с €500 тыс. Осена также назвал полотно волшебным и заявил, что Рубенс вложил в него весь свой талант, добавив, что работа достойна экспозиции в государственном музее. При этом имя покупателя не раскрывается.

Картина была найдена осенью 2024 года во время подготовки к продаже одного из парижских особняков, расположенных в квартале Монпарнас. После обнаружения была проведена экспертиза, которая подтвердила ее подлинность.

Ранее картину русского художника Ивана Айвазовского «Корабль в море на фоне гор» продали на аукционе за 50 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

