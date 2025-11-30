Московская пенсионерка лишилась более 27 млн рублей, поверив мошенникам

По информации прокуратуры, сначала злоумышленник позвонил пенсионерке и под предолгом проверке батарей выманил у неё код из SMS. Затем «представитель банка» якобы предупредил о мошенничестве, отправил ссылку на фишинговое приложение и номер «горячей линии».

Позже якобы следователь убедил женщину, что она причастна к преступной деятельности, и велел задекларировать всё имущество. Пенсионерка сфотографировала деньги и драгоценности, сложила их в сумку и передала курьеру, назвавшему кодовое слово. Далее она сняла и отдала курьеру, а также перевела на указанные мошенниками счета оставшиеся деньги. Общий ущерб — более 27,6 млн. рублей.

Прокуратура Москвы напоминает: никогда не сообщайте коды из СМС, не устанавливайте приложения по просьбе звонящих, не передавайте деньги и ценности курьерам. При подозрительных звонках сразу кладите трубку.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники стали отправлять россиянам фальшивые товарные чеки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».