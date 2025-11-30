Анна Семенович разочаровалась в загородой жизни
Анна Семенович призналась, что эксперимент с попыткой начать загородную жизнью провалился и после нескольких месяцев в съёмном доме в Подмосковье она и её возлюбленный Денис Шреер вернулись в московскую квартиру певицы. Об этом Семенович рассказала в интервью KP.RU.
По словам Анны, «деревенская» атмосфера и расстояние до центра Москвы оказались не для них, хотя изначально пара хотела купить общий дом в Подмосковье. Однако пожив за городом на съемном жилье, они изменили мнение.
Семенович отметила, что Денис занят длительным разводом в Германии, где остались его бывшая жена и ребёнок, однако отсутствие официального предложения руки и сердца не мешает их отношениям развиваться спокойно. Переезд обратно в город оба восприняли как правильное и комфортное решение.
Ранее Семенович сообщила, что ей вручили медаль «За труды в культуре и искусстве», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Считавшийся пропавшим 400 лет шедевр Рубенса продали на аукционе во Франции
- Анна Семенович разочаровалась в загородой жизни
- Учёный ожидает роста продолжительности жизни до 120 лет
- Лыжник Большунов считает, что переборщил, толкнув Бакурова в спину
- Боярский: Импортозамещение WhatsApp подходит к завершению
- Московская пенсионерка лишилась более 27 млн рублей, поверив мошенникам
- Сафронов признался, что написал 20 картин про Индию для выставки в Нью-Дели
- «Какая боль»: «Краснодар» дома разгромил «Крылья Советов» 5:0
- «Без стимула и госзаказов»: Сафронов перечислил проблемы арт-рынка в России
- Иерей Лукьянов призвал выбирать детей, а не карьеру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru