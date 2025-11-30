Анна Семенович разочаровалась в загородой жизни

Анна Семенович призналась, что эксперимент с попыткой начать загородную жизнью провалился и после нескольких месяцев в съёмном доме в Подмосковье она и её возлюбленный Денис Шреер вернулись в московскую квартиру певицы. Об этом Семенович рассказала в интервью KP.RU.

Анна Семенович получила государственную награду от Минкульта

По словам Анны, «деревенская» атмосфера и расстояние до центра Москвы оказались не для них, хотя изначально пара хотела купить общий дом в Подмосковье. Однако пожив за городом на съемном жилье, они изменили мнение.

Семенович отметила, что Денис занят длительным разводом в Германии, где остались его бывшая жена и ребёнок, однако отсутствие официального предложения руки и сердца не мешает их отношениям развиваться спокойно. Переезд обратно в город оба восприняли как правильное и комфортное решение.

Ранее Семенович сообщила, что ей вручили медаль «За труды в культуре и искусстве», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Шоу-бизнесРоссия

