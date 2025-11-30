Сафронов признался, что написал 20 картин про Индию для выставки в Нью-Дели

«У меня готовится большая выставка в Нью-Дели в Индии, на которую, я надеюсь, придут даже главы государств. Мы пока планируем. Она масштабная и дорогостоящая. Приходится не зарабатывать, но показывать миру свое искусство. Но оно должно иметь уважение и интерес тех, кто будет ходить на эти выставки. Поэтому я написал 20 картин на индийскую тематику. По их эпосу: про Шиву, Кришну, слонов — их традиционные ценности», - поделился он.

Ранее Никас Сафронов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что в России ослабла школа искусств, исчезли госзаказы, которые раньше позволяли мастерам заработать, по его мнению, художников должны поддерживать общественные фонды, которые следует менять раз в несколько лет.

