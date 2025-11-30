СМИ: Российский пенсионер утонул в Таиланде

По данным SHOT, 69-летний Сергей отдыхал с 47-летней спутницей Натальей в Патонге с середины октября и планировал остаться до середины декабря. За время пребывания в Таиланде он привык каждое утро ходить на пляж купаться. Сегодня, не дождавшись его возвращения, Наталья побежала на побережье и обнаружила его бездыханное тело у воды. Спасатели провели реанимационные мероприятия, но безрезультатно. По предположению женщины, его могло накрыть волной.

В конце октября генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов сообщил, что на пляжа Карон острова Пхукет утонул российский турист, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».