СМИ: В Конго деревянный мост за $2 млн рухнул в первый же день

В Конго новый деревянный мост за $2 млн обрушился в первый же день. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как следует из видео, на церемонии открытия моста, делегация с флагами торжественно начала идти по мосту, но на середине пути конструкция рухнула и десятки людей упали в воду. К счастью, в этом месте река оказалась мелкой.

Отмечается, что мост строила компания, связанная с президентом страны.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Конго вообще не везёт с мостами — в 2022 новенький мост рухнул под чиновниками сразу после перерезания торжественной ленты.

