В Индии произошла вспышка смертельного вируса Нипах

По данным СМИ, в Западной Бенгалии зафиксировали пять случаев заражения, свыше 100 человек отправили на карантин. 

В Индии произошла вспышка смертельно опасного вируса Нипах. Это случилось в районе города Калькутта, третьего по численности населения мегаполиса в стране. Нипах относится к особо опасным инфекциям и вызывает тяжелые формы энцефалита, а также респираторных инфекций. Уровень смертности от этого вируса составляет до 80%. К тому же от этого заболевания пока не существует эффективного лечения.

ВСПЫШКА В ИНДИИ

Накануне издание «The Daily Mail» сообщило, что в Индии зафиксировали вспышку опасного вируса Нипах, от которого пока не существует эффективного лечения.

Газета «The Independent» писала, что в Западной Бенгалии подтвердились пять случаев заражения, в том числе и среди врачей и медсестер. Они работали в больнице «Нараяна» в Барасате, находящейся примерно в 20 километрах к северу от Калькутты.

Власти Индии начали принимать меры по сдерживанию вспышки опасного вируса. Так, индийские органы здравоохранения проверили около 180 человек, которые контактировали с зараженными. Сообщалось, что минимум 20 человек были помещены на карантин как лица из группы высокого риска. При этом ряд СМИ писал, что свыше 100 человек отправили на карантин, а зараженные пациенты проходят лечение.

По данным источника, трое из новых пациентов госпитализированы в медицинские учреждения на востоке Калькутты. Еще двое заболевших, у которых вирус выявили ранее, до сих пор находятся в отделении интенсивной терапии частной клиники.

Как сообщил высокопоставленный представитель департамента здравоохранения штата, состояние одного из пациентов — медбрата — постепенно улучшается, однако одна из заболевших остается в крайне тяжелом состоянии. Отмечается, что оба заразившихся проходят лечение в реанимации для больных с сердечно-сосудистыми осложнениями.

Известно, что один из пациентов ранее посещал населенный пункт вблизи границы Индии с Бангладеш. Власти создали группу реагирования для оценки ситуации с вирусом в штате, а также для принятия необходимых мер на месте по предотвращению возможной вспышки заболевания.

ЧЕМ ОПАСЕН НИПАХ

Вирус Нипах (NiV) относится к особо опасным инфекциям и представляет собой патоген, который разносят летучие мыши из семейства крылановых, либо свиньи. Он способен передаваться от животного к человеку и может распространяться при тесном контакте между людьми.

Нипах представляет из себя классический зооноз, то есть инфекцию, которая передается от животных к человеку. К этой группе заболеваний также относят лихорадку Эбола и коронавирус. Кстати, ранее сообщалось, что первый заболевший COVID-19 в Китае заразился именно от летучей мыши.

Вирус, распространившийся в Индии, вызывает тяжелые формы энцефалита и респираторных инфекций, уровень летальности которых в некоторых случаях достигает 80%. У человека заболевание может протекать как бессимптомно, так и в форме тяжелых респираторных осложнений.

Среди симптомов Нипаха выделяют лихорадку, головную и мышечную боль, рвоту и боль в горле. В тяжелых случаях развивается воспаление головного мозга, которое может привести к коме в течение двух суток.

Всемирная организация здравоохранения классифицирует вирус Нипах как приоритетный патоген, обладающий эпидемическим потенциалом. Заболевание считается высокорисковым из-за значительной смертности и отсутствия специфического лечения. Вспышки этого вируса ежегодно происходят в разных регионах Южной и Юго-Восточной Азии с большим количеством летальных исходов. С момента выявления этой болезни в конце 90-х годов ХХ века ей заразились около тысячи человек.

«На сегодняшний день данный вирус привлекает большое внимание вирусологов и эпидемиологов, поскольку четко доказано, что он способен передаваться от человека к человеку. Пациентов переводят на терапию, больше ничего сделать нельзя. Сбивают температуру, назначают обильное питье, поддерживают сердечную систему — все как при любой вирусной инфекции», - заявила доктор биологических наук Ольга Карпова в разговоре с «Известиями».

По ее словам, прививку следует создать как можно скорее. Профессор подчеркнула, что лучше всего справиться с болезнью помогут рекомбинаторные и генно-инженерные вакцины. Они достаточно безопасны, а также дешевле в производстве и транспортировке, добавила Карпова.

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
