В Индии произошла вспышка смертельного вируса Нипах
По данным СМИ, в Западной Бенгалии зафиксировали пять случаев заражения, свыше 100 человек отправили на карантин.
В Индии произошла вспышка смертельно опасного вируса Нипах. Это случилось в районе города Калькутта, третьего по численности населения мегаполиса в стране. Нипах относится к особо опасным инфекциям и вызывает тяжелые формы энцефалита, а также респираторных инфекций. Уровень смертности от этого вируса составляет до 80%. К тому же от этого заболевания пока не существует эффективного лечения.
ВСПЫШКА В ИНДИИ
Накануне издание «The Daily Mail» сообщило, что в Индии зафиксировали вспышку опасного вируса Нипах, от которого пока не существует эффективного лечения.
Газета «The Independent» писала, что в Западной Бенгалии подтвердились пять случаев заражения, в том числе и среди врачей и медсестер. Они работали в больнице «Нараяна» в Барасате, находящейся примерно в 20 километрах к северу от Калькутты.
Власти Индии начали принимать меры по сдерживанию вспышки опасного вируса. Так, индийские органы здравоохранения проверили около 180 человек, которые контактировали с зараженными. Сообщалось, что минимум 20 человек были помещены на карантин как лица из группы высокого риска. При этом ряд СМИ писал, что свыше 100 человек отправили на карантин, а зараженные пациенты проходят лечение.
По данным источника, трое из новых пациентов госпитализированы в медицинские учреждения на востоке Калькутты. Еще двое заболевших, у которых вирус выявили ранее, до сих пор находятся в отделении интенсивной терапии частной клиники.
Как сообщил высокопоставленный представитель департамента здравоохранения штата, состояние одного из пациентов — медбрата — постепенно улучшается, однако одна из заболевших остается в крайне тяжелом состоянии. Отмечается, что оба заразившихся проходят лечение в реанимации для больных с сердечно-сосудистыми осложнениями.
Известно, что один из пациентов ранее посещал населенный пункт вблизи границы Индии с Бангладеш. Власти создали группу реагирования для оценки ситуации с вирусом в штате, а также для принятия необходимых мер на месте по предотвращению возможной вспышки заболевания.
ЧЕМ ОПАСЕН НИПАХ
Вирус Нипах (NiV) относится к особо опасным инфекциям и представляет собой патоген, который разносят летучие мыши из семейства крылановых, либо свиньи. Он способен передаваться от животного к человеку и может распространяться при тесном контакте между людьми.
Нипах представляет из себя классический зооноз, то есть инфекцию, которая передается от животных к человеку. К этой группе заболеваний также относят лихорадку Эбола и коронавирус. Кстати, ранее сообщалось, что первый заболевший COVID-19 в Китае заразился именно от летучей мыши.
Вирус, распространившийся в Индии, вызывает тяжелые формы энцефалита и респираторных инфекций, уровень летальности которых в некоторых случаях достигает 80%. У человека заболевание может протекать как бессимптомно, так и в форме тяжелых респираторных осложнений.
Среди симптомов Нипаха выделяют лихорадку, головную и мышечную боль, рвоту и боль в горле. В тяжелых случаях развивается воспаление головного мозга, которое может привести к коме в течение двух суток.
Всемирная организация здравоохранения классифицирует вирус Нипах как приоритетный патоген, обладающий эпидемическим потенциалом. Заболевание считается высокорисковым из-за значительной смертности и отсутствия специфического лечения. Вспышки этого вируса ежегодно происходят в разных регионах Южной и Юго-Восточной Азии с большим количеством летальных исходов. С момента выявления этой болезни в конце 90-х годов ХХ века ей заразились около тысячи человек.
«На сегодняшний день данный вирус привлекает большое внимание вирусологов и эпидемиологов, поскольку четко доказано, что он способен передаваться от человека к человеку. Пациентов переводят на терапию, больше ничего сделать нельзя. Сбивают температуру, назначают обильное питье, поддерживают сердечную систему — все как при любой вирусной инфекции», - заявила доктор биологических наук Ольга Карпова в разговоре с «Известиями».
По ее словам, прививку следует создать как можно скорее. Профессор подчеркнула, что лучше всего справиться с болезнью помогут рекомбинаторные и генно-инженерные вакцины. Они достаточно безопасны, а также дешевле в производстве и транспортировке, добавила Карпова.
Ранее врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в интервью НСН призвала ставить вакцины от ВПЧ, менингококка, ротавируса и ветряной оспы уже сейчас и не ждать, пока прививки от них внесут в Национальный календарь.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- АТОР: Рейс Санкт-Петербург— Варадеро отложили до 26 января
- Минобороны: Ночью ПВО сбили 52 БПЛА ВСУ
- В Индии произошла вспышка смертельного вируса Нипах
- Российские банки введут единый QR-код для переводов
- СМИ: ЕС вероятно изменит курс в отношении Украины из-за скандала с Зеленским
- Киев ударил HIMARS по Белгороду на фоне переговоров в Абу-Даби
- СМИ: США планируют укрепить доверие между РФ и Европой путем деэскалации
- СМИ: Невеста Кулебы открыла секс-шоп в отеле в Кракове
- Экс-офицер ЦРУ Джонсон: В Давосе у Зеленского произошел нервный срыв
- СМИ: Переговоры в Абу-Даби касались территорий Донбасса и ЗАЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru