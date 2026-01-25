В Индии произошла вспышка смертельного вируса Нипах

ВСПЫШКА В ИНДИИ

Накануне издание «The Daily Mail» сообщило, что в Индии зафиксировали вспышку опасного вируса Нипах, от которого пока не существует эффективного лечения.

Газета «The Independent» писала, что в Западной Бенгалии подтвердились пять случаев заражения, в том числе и среди врачей и медсестер. Они работали в больнице «Нараяна» в Барасате, находящейся примерно в 20 километрах к северу от Калькутты.