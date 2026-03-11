СМИ: Фонд Галицкого инвестировал $50 миллионов в украинские оборонные компании

Венчурный фонд Almaz Capital Partners, связанный с миллиардером Александром Галицким, направил $50 миллионов украинским компаниям, которые занимаются производством патронов, инновационных боеприпасов, компонентов для беспилотников и других видов вооружений. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, до 2014 года у фонда было представительство в Москве. Однако после событий на Украине компания и ее руководство изменили свою позицию в отношении России и начали выводить капитал за рубеж.

Суд арестовал экс-супругу миллиардера Александра Галицкого

Кроме того, Almaz Capital Partners присоединился к санкциям США и ЕС.

После начала специальной военной операции инвестиционный холдинг также выступил с осуждением действий российских властей и вооруженных сил, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Бизнес

Горячие новости

Все новости

партнеры