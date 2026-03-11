Большой театр попросил зрителей распечатывать билеты из-за проблем со связью
Большой театр рекомендовал зрителям заранее распечатывать электронные билеты или сохранять их в памяти телефона перед посещением спектаклей. Такая просьба связана с ограничениями интернет-связи в центре Москвы. Сообщение опубликовано в Telegram-канале театра.
В обращении к зрителям отмечается, что меры носят рекомендательный характер и направлены на то, чтобы избежать возможных сложностей при входе в театр.
В последние дни в центральных районах Москвы наблюдаются перебои в работе мобильного интернета.
Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможные ограничения связи связаны с вопросами безопасности, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «С наценкой в 300-500%»: Как добраться в Россию во время кризиса на Ближнем Востоке
- Мишустин освободил Цыганова от должности замглавы ФАС
- В деле о банкротстве Блиновской оспаривают переводы на 42 миллиона рублей
- Камеры снизили число ДТП с участием электросамокатов в Москве на 60%
- Тренер сборной России оценила отношение иностранцев к россиянам на Паралимпиаде
- В Госдуме предупредили о последствиях выхода Молдавии из базовых договоров СНГ
- СМИ: Минфин предложил ведомствам сократить расходы бюджета на 10%
- В программу ОМС могут включить вакцины от рака
- Telegram сможет обходить блокировки при внедрении Mesh-сетей
- «Грязным деньгам» Гая Ричи предрекли успех в российском прокате