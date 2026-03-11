Большой театр попросил зрителей распечатывать билеты из-за проблем со связью

Большой театр рекомендовал зрителям заранее распечатывать электронные билеты или сохранять их в памяти телефона перед посещением спектаклей. Такая просьба связана с ограничениями интернет-связи в центре Москвы. Сообщение опубликовано в Telegram-канале театра.

В обращении к зрителям отмечается, что меры носят рекомендательный характер и направлены на то, чтобы избежать возможных сложностей при входе в театр.

Песков назвал причину отключения мобильной связи в Москве и других городах

В последние дни в центральных районах Москвы наблюдаются перебои в работе мобильного интернета.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможные ограничения связи связаны с вопросами безопасности, передает «Радиоточка НСН».

