Большой театр попросил зрителей распечатывать билеты из-за проблем со связью

Большой театр рекомендовал зрителям заранее распечатывать электронные билеты или сохранять их в памяти телефона перед посещением спектаклей. Такая просьба связана с ограничениями интернет-связи в центре Москвы. Сообщение опубликовано в Telegram-канале театра.

В обращении к зрителям отмечается, что меры носят рекомендательный характер и направлены на то, чтобы избежать возможных сложностей при входе в театр.