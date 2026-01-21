Онищенко оценил вероятность пандемии «болезни Х»
России вряд ли грозит пандемия «болезни X», этот вывод позволяют сделать многолетние наблюдения, сказал НСН Геннадий Онищенко.
Под «болезнью X» Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подразумевает возможное появление новых штаммов, способных вызвать пандемию, однако, основываясь на многолетних наблюдениях, говорить о новой пандемии сейчас не приходится. Об этом в пресс-центре НСН заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«ВОЗ включает в понятие “болезнь Х” возможное появление новых штаммов, способных спровоцировать пандемию. Среди них — грипп H3N2, который называют гонконгским. Конечно же, он будет сейчас продолжать доминировать. Но, судя по многолетним наблюдениям, нет никаких оснований говорить, что он разовьется и вызовет пандемический подъем. Есть птичий грипп H5N1, который не первый год рвется в человеческую популяцию. За ним следят и врачи, и ветеринары, и если на ферме появляется очаг заражения, то всю птицу забивают, тем самым оберегая здоровье нашего населения. Еще есть краснуха, которую также выносят на первый план, и оспа обезьян, но и там ведется мониторинг, поскольку возможен дрейф в сторону передачи воздушно-капельным путем. Очень опасна корь, но эта опасность стоит обособленно: против нее мы прививаем детей, и в основном опасность есть только со стороны противников вакцинации», — сказал Онищенко.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что «болезнь Х» является лишь гипотетической угрозой, но система здравоохранения России готова к ней.
