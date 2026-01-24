В Кемеровской области из-за вируса типа А из дома-интерната госпитализировали 46 человек

В Кемеровской области в результате заражения вирусом типа А из дома-интерната госпитализировали 46 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным источника, двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что больных направили в городские больницы Новокузнецка и Прокопьевска.

Число отравившихся пенсионеров в частном пансионате в Подмосковье увеличилось до 35

Канал писал, что вирус гриппа выявили у пациентов Прокопьевского психоневрологического интерната 23 и 24 января. Известно, что у них были высокая температура до 39 градусов, слабость и головная боль.

Грипп А опасен тяжелым течением и риском серьезных осложнений, так как он чаще других вариантов этого заболевания вызывает крупные эпидемии и пандемии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в интервью НСН, говоря о гибели младенцев в акушерском стационаре больницы № 1 Новокузнецка, подчеркнул, что вместо обвинений матерей недоношенных детей в употреблении алкоголя глава Кузбасса должен разобраться, почему в печально известном роддоме не было должной работы с будущими родителями.

ФОТО: РИА Новости
