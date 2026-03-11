Минобороны сообщило об уничтожении 53 украинских БПЛА за шесть часов

Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атаки были отражены 11 марта в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени, отмечает RT.