Минобороны сообщило об уничтожении 53 украинских БПЛА за шесть часов
Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, атаки были отражены 11 марта в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени, отмечает RT.
Больше всего беспилотников было сбито над территорией Республики Крым — 21 аппарат. Еще 9 дронов уничтожили над Краснодарским краем, 8 — над Белгородской областью, 7 — над акваторией Черного моря, 6 — над Курской областью и 2 — над Воронежской областью.
В Минобороны уточнили, что все уничтоженные аппараты относились к беспилотникам самолетного типа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Хезболла» нанесла крупнейший ракетный удар по Израилю с начала конфликта
- «Мы - не Азия»: Почему Россия не заменит Иран на ЧМ-2026 по футболу
- Джабаров заявил о причастности Британии к удару Storm Shadow по Брянску
- СМИ: Фонд Галицкого инвестировал $50 миллионов в украинские оборонные компании
- Атаки ВСУ на компрессорную станцию «Русская» лишат Европу 40 млрд кубов газа
- Назван возможный диапазон цен на нефть Brent в марте
- Минобороны сообщило об уничтожении 53 украинских БПЛА за шесть часов
- Большой театр попросил зрителей распечатывать билеты из-за проблем со связью
- СМИ: Дмитриев встретился с представителями администрации США во Флориде
- «С наценкой в 300-500%»: Как добраться в Россию во время кризиса на Ближнем Востоке