Минобороны сообщило об уничтожении 53 украинских БПЛА за шесть часов

Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атаки были отражены 11 марта в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени, отмечает RT.

Средства ПВО сбили над территорией России 35 беспилотников ВСУ

Больше всего беспилотников было сбито над территорией Республики Крым — 21 аппарат. Еще 9 дронов уничтожили над Краснодарским краем, 8 — над Белгородской областью, 7 — над акваторией Черного моря, 6 — над Курской областью и 2 — над Воронежской областью.

В Минобороны уточнили, что все уничтоженные аппараты относились к беспилотникам самолетного типа, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:БеспилотникиПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры