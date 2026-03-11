В деле о банкротстве Блиновской оспаривают переводы на 42 миллиона рублей
В деле о банкротстве блогера Елены Блиновской появились новые финансовые претензии. Финансовая управляющая Мария Ознобихина обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием проверить ряд денежных операций на сумму около 42 миллионов рублей, сообщил РЕН ТВ.
По данным телеканала, управляющая просит признать эти переводы недействительными, полагая, что они могли носить формальный характер.
Кроме того, Ознобихина настаивает на проверке двух договоров займа, заключенных супругом блогера Алексеем Блиновским с компанией «Ветер» в 2021 и 2022 годах.
Совокупная сумма обязательств по этим соглашениям составляет около 660 миллионов рублей. Проверка этих сделок проводится в рамках процедуры банкротства Блиновской, передает «Радиоточка НСН».
