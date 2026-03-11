В деле о банкротстве Блиновской оспаривают переводы на 42 миллиона рублей

В деле о банкротстве блогера Елены Блиновской появились новые финансовые претензии. Финансовая управляющая Мария Ознобихина обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием проверить ряд денежных операций на сумму около 42 миллионов рублей, сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, управляющая просит признать эти переводы недействительными, полагая, что они могли носить формальный характер.