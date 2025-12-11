Теплая осень привела к тому, что пик заболеваний гриппом придется на декабрь, но бояться этого вируса не стоит, рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с НСН.



Эпидемиологический сезон по гриппу в РФ в этом году начался достаточно рано, его максимальное развитие — пик заболеваемости — может наступить к началу новогодних праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время VI Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям. При этом грипп довольно агрессивный: гонконгским штаммом заражаются быстро, получая вместе с ним пять дней высокой температуры, адских болей, диареи и рвоты, предупреждают СМИ. Жемчугов легко объяснил этот факт.