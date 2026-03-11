Сегодня по-прежнему действует много прямых рейсов в Россию из стран Ближнего Востока, также можно улететь через Китай, хотя цены на билеты выросли в несколько раз. Об этом НСН заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

На Мальдивах, Шри-Ланке, в Танзании и Таиланде находятся около 5000 российских туристов, которые столкнулись со сложностями с вылетом в Россию из-за ближневосточного кризиса. Об этом в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Мкртчян отметил, что сегодня по-прежнему сохраняется возможность улететь в Россию прямыми рейсами или через Китай, хотя авиакомпании и подняли цены в несколько раз.

«Альтернатив полно. В первую очередь это прямые рейсы российских авиакомпаний. Когда я слышу, что люди застряли на Мальдивах, на Шри-Ланке, в Таиланде, в Индии, это странно, потому что полно прямых рейсов в разные города России, не только в Москву. Конечно, сейчас авиакомпании занимаются открытой спекуляцией. Если раньше билет Пхукет — Москва стоил 50 тысяч рублей эконом-классом, сейчас он стоит 230 тысяч рублей. Цены выросли на 300-500%. Китайские авиакомпании подняли цены только на 200%. Кстати, Китай связан огромным числом рейсов с разными странами мира. Можно спокойно лететь через Китай, если напрямую дорого», — сказал Мкртчян.