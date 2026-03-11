«С наценкой в 300-500%»: Как добраться в Россию во время кризиса на Ближнем Востоке
Относительно дешевым вариантом вернуться в Россию при ближневосточном кризисе стали рейсы через Китай, сказал НСН Алексан Мкртчян.
Сегодня по-прежнему действует много прямых рейсов в Россию из стран Ближнего Востока, также можно улететь через Китай, хотя цены на билеты выросли в несколько раз. Об этом НСН заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
На Мальдивах, Шри-Ланке, в Танзании и Таиланде находятся около 5000 российских туристов, которые столкнулись со сложностями с вылетом в Россию из-за ближневосточного кризиса. Об этом в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Мкртчян отметил, что сегодня по-прежнему сохраняется возможность улететь в Россию прямыми рейсами или через Китай, хотя авиакомпании и подняли цены в несколько раз.
«Альтернатив полно. В первую очередь это прямые рейсы российских авиакомпаний. Когда я слышу, что люди застряли на Мальдивах, на Шри-Ланке, в Таиланде, в Индии, это странно, потому что полно прямых рейсов в разные города России, не только в Москву. Конечно, сейчас авиакомпании занимаются открытой спекуляцией. Если раньше билет Пхукет — Москва стоил 50 тысяч рублей эконом-классом, сейчас он стоит 230 тысяч рублей. Цены выросли на 300-500%. Китайские авиакомпании подняли цены только на 200%. Кстати, Китай связан огромным числом рейсов с разными странами мира. Можно спокойно лететь через Китай, если напрямую дорого», — сказал Мкртчян.
Собеседник НСН добавил, что в первую очередь проблемы с вылетом используют те туристы, которые самостоятельно отправились в путешествие.
«К туроператорам вопросов все меньше, они вывозят своих клиентов. Главная проблема — самостоятельно купившие билеты, особенно у иностранных компаний, “дикари”. Они сейчас проживают за свой счет в отелях, перекупают билеты у спекулянтов. Если билет куплен в турагентстве, живет турист бесплатно, питается бесплатно, летит обратно на эвакуационных рейсах, которые в первую очередь для организованных туристов, также бесплатно. Как правило, россиян привозят в Москву, дальше они добираются самостоятельно, а потом могут судиться», — подытожил он.
Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин заявил, что турпоток из России в страны Ближнего Востока составлял порядка 17% от всего организованного выездного туризма, сейчас же отечественные туроператоры рискуют потерять 10 млрд рублей из-за эскалации в регионе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
