СМИ: Дмитриев встретился с представителями администрации США во Флориде
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев проводит встречу с представителями администрации США во Флориде. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, переговоры проходят в рамках российско-американской рабочей группы по экономическим вопросам.
Ранее Дмитриев уже проводил контакты с представителями США. В конце февраля он встречался с американскими представителями в женевском отеле Four Seasons.
Как тогда сообщал источник РИА Новости, переговоры должны были пройти «по своей линии» со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, передает «Радиоточка НСН».
