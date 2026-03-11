СМИ: Дмитриев встретился с представителями администрации США во Флориде

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев проводит встречу с представителями администрации США во Флориде. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, переговоры проходят в рамках российско-американской рабочей группы по экономическим вопросам.

Дмитриев завершил переговоры с делегацией США в Женеве

Ранее Дмитриев уже проводил контакты с представителями США. В конце февраля он встречался с американскими представителями в женевском отеле Four Seasons.

Как тогда сообщал источник РИА Новости, переговоры должны были пройти «по своей линии» со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, передает «Радиоточка НСН».

