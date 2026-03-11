Камеры снизили число ДТП с участием электросамокатов в Москве на 60%
На долю всего одной группы приходится 75% летальных исходов при ДТП, заявила НСН Ксения Эрдман.
ГИБДД должно жестче контролировать владельцев личных средств индивидуальной мобильности (СИМ), поскольку они совершают три четверти всех аварий со смертельным исходом, рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН.
ГИБДД опубликовала годовую статистику аварий с участием СИМ и электросамокатов (прокатных и личных). Всего за 2025 год в РФ произошло 3,2 тысячи дорожных происшествий (ДТП), что на 26% меньше, чем в 2024 году). Об этом сообщает ТАСС. Эрдман связала падение числа ДТП с улучшениями в Москве.
«Москва отчитывается, что у региона по СИМ было снижение аварий на 60%. С учетом того, что в столице количество поездок превышает их число в любом городе в несколько раз, то мы наблюдаем снижение. Чтобы продолжить этот тренд, необходимо ужесточить правила регистрации и учета личных СИМ. На них приходится больше 75% летальных исходов. Нужен единый, понятный и прозрачный механизм регистрации и последующего учета нарушений. Таким образом можно будет фиксировать тех людей, которые перемещаются без регистрации. Есть два действенных способа, чтобы выявлять таких нарушителей — сотрудники ГИБДД, но они не будут ни за кем бегать, и фото- и видеофиксация. Проблема здесь в том, что камеры тогда должны смотреть не на проезжую часть, а в нужном количестве они имеются только в Москве», — указала она.
Ранее Эрдман объяснила НСН, почему введение прав на управление СИМ не повысит безопасность.
Горячие новости
- В деле о банкротстве Блиновской оспаривают переводы на 42 миллиона рублей
- Камеры снизили число ДТП с участием электросамокатов в Москве на 60%
- Тренер сборной России оценила отношение иностранцев к россиянам на Паралимпиаде
- В Госдуме предупредили о последствиях выхода Молдавии из базовых договоров СНГ
- СМИ: Минфин предложил ведомствам сократить расходы бюджета на 10%
- В программу ОМС могут включить вакцины от рака
- Telegram сможет обходить блокировки при внедрении Mesh-сетей
- «Грязным деньгам» Гая Ричи предрекли успех в российском прокате
- В Госдуме заявили, что COVID-19 уже не опаснее гриппа
- «Бьют копытом, как кони!»: Сезон электросамокатов в Москве стартует до конца марта