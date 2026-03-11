ГИБДД должно жестче контролировать владельцев личных средств индивидуальной мобильности (СИМ), поскольку они совершают три четверти всех аварий со смертельным исходом, рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН.

ГИБДД опубликовала годовую статистику аварий с участием СИМ и электросамокатов (прокатных и личных). Всего за 2025 год в РФ произошло 3,2 тысячи дорожных происшествий (ДТП), что на 26% меньше, чем в 2024 году). Об этом сообщает ТАСС. Эрдман связала падение числа ДТП с улучшениями в Москве.