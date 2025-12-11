Россиянам объяснили, для кого наиболее опасен гонконгский грипп

По его словам, к особенностям штамма также относятся быстрое развитие симптомов, таких, как высокая температура, головная боль и ломота в костях, боль в горле, сухой кашля и других.

«Вирус... наиболее опасен для маленьких детей, для пожилых и отягощённых хроническими заболеваниями взрослых», — указал эксперт.

Аграновский добавли, что существенно снизить тяжесть течения болезни могут сезонные прививки.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил «Радиоточке НСН», что медийная истерика из-за гонконгского гриппа преувеличена.

