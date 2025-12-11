Россиянам объяснили, для кого наиболее опасен гонконгский грипп
Штамм H3N2, известный как «гонконгский грипп», отличается высокой контагиозностью и быстрым развитием инфекции. Об этом RT заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.
По его словам, к особенностям штамма также относятся быстрое развитие симптомов, таких, как высокая температура, головная боль и ломота в костях, боль в горле, сухой кашля и других.
«Вирус... наиболее опасен для маленьких детей, для пожилых и отягощённых хроническими заболеваниями взрослых», — указал эксперт.
Аграновский добавли, что существенно снизить тяжесть течения болезни могут сезонные прививки.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил «Радиоточке НСН», что медийная истерика из-за гонконгского гриппа преувеличена.
