Россиянам объяснили, для кого наиболее опасен гонконгский грипп

Штамм H3N2, известный как «гонконгский грипп», отличается высокой контагиозностью и быстрым развитием инфекции. Об этом RT заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.

«Не гонконгский!»: Вирусолог усомнился в массовой «удаленке» из-за гриппа

По его словам, к особенностям штамма также относятся быстрое развитие симптомов, таких, как высокая температура, головная боль и ломота в костях, боль в горле, сухой кашля и других.

«Вирус... наиболее опасен для маленьких детей, для пожилых и отягощённых хроническими заболеваниями взрослых», — указал эксперт.

Аграновский добавли, что существенно снизить тяжесть течения болезни могут сезонные прививки.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил «Радиоточке НСН», что медийная истерика из-за гонконгского гриппа преувеличена.

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ВрачиБолезньГрипп

