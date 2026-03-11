Назван возможный диапазон цен на нефть Brent в марте

Мировой рынок нефти после всплеска волатильности в начале недели может сформировать в марте торговый диапазон для нефти марки Brent на уровне $75-100 за баррель. Об этом RT заявил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

По его словам, снижение поставок нефти сейчас достигает около 20 миллионов баррелей в сутки, что, по его оценке, является крупнейшим шоком предложения в современной истории нефтяного рынка.