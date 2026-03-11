Назван возможный диапазон цен на нефть Brent в марте

Мировой рынок нефти после всплеска волатильности в начале недели может сформировать в марте торговый диапазон для нефти марки Brent на уровне $75-100 за баррель. Об этом RT заявил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

По его словам, снижение поставок нефти сейчас достигает около 20 миллионов баррелей в сутки, что, по его оценке, является крупнейшим шоком предложения в современной истории нефтяного рынка.

Цена нефти Brent обновила рекорд с июля 2022 года

Аналитик отметил, что давление на цены оказывают заявления президента США Дональда Трампа о возможном скором завершении войны и обсуждение сопровождения танкеров через пролив силами ВМС США. При этом Ормузский пролив фактически остается закрытым, а механизма безопасного прохода танкеров пока нет.

Шнейдерман добавил, что при быстрой деэскалации и постепенном открытии пролива цена Brent может снизиться до $75-85 за баррель, однако базовым сценарием на ближайшие недели остается консолидация в диапазоне $85-100. В случае дальнейшей эскалации конфликта котировки, по его словам, могут быстро вернуться к уровням $110-120 за баррель и выше, передает «Радиоточка НСН».

