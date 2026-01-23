Если не ухаживать за кулером, графином с водой и кофемашиной, можно подцепить опасные бактерии и вирусы, заявил НСН врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

Офисный кулер — рассадник вредоносных бактерий, вода в нем хуже, чем в обычном кране, пишет New York Post со ссылкой на исследование. Отмечается, что в 70-80% кулеров концентрация опасных бактерий зашкваливает. Это патогены, которые вызывают пневмонию, инфекции кровотока и проблемы с ЖКТ. Источник заразы — биопленки, которые прикрепляются к внутренним трубкам, фильтрам и кранам. Даже при тщательной очистке и дезинфекции они «отрастают» за считанные дни. К тому же, в нерабочее время или по выходным, вода застаивается и в ней размножаются бактерии.