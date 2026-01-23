Врач объяснил, как не подцепить бактерии из кулера и кофемашины
Из биопленки в кулере могут выделяться опасные патогены, мыть кулер нужно постоянно, заявил НСН Николай Малышев.
Если не ухаживать за кулером, графином с водой и кофемашиной, можно подцепить опасные бактерии и вирусы, заявил НСН врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
Офисный кулер — рассадник вредоносных бактерий, вода в нем хуже, чем в обычном кране, пишет New York Post со ссылкой на исследование. Отмечается, что в 70-80% кулеров концентрация опасных бактерий зашкваливает. Это патогены, которые вызывают пневмонию, инфекции кровотока и проблемы с ЖКТ. Источник заразы — биопленки, которые прикрепляются к внутренним трубкам, фильтрам и кранам. Даже при тщательной очистке и дезинфекции они «отрастают» за считанные дни. К тому же, в нерабочее время или по выходным, вода застаивается и в ней размножаются бактерии.
«Это не американцы придумали, это все знают. Если ты не ухаживаешь за кулером, за графинами с водой, можно подцепить кучу разной гадости. Давно известно и при биопленку, из нее могут выделяться патогены. Американцы не сделали в этом смысле никакого открытия. Это касается любой техники, если за ней не следить. Например, кофемашины, которые сейчас очень популярны в офисе. Если забыли там воду, это все стоит, тухнет, а гостям в фирмах приносят кофе на этом. Чтобы всех этих неприятностей избежать, нужно мыть постоянно все приборы. Это простые вещи, но о них почему-то забывают», - рассказал он.
Ранее президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков заявил, что выводы о наличии и опасности частиц нанопластика в бутилированной воде необоснованны и преждевременны.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru