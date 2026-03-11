Мишустин освободил Цыганова от должности замглавы ФАС

Согласно информации на сайте ведомства, Цыганов является одним из разработчиков российского антимонопольного законодательства, а также нормативных актов в сфере иностранных инвестиций.

Цыганову на момент ухода исполнилось 64 года. Закон «О государственной гражданской службе» устанавливает предельный возраст пребывания на службе на уровне 65 лет, однако для высших должностей он может быть продлен до 70 лет. При этом госслужащие имеют право выйти на пенсию досрочно при стаже службы не менее 20 лет, передает «Радиоточка НСН».

