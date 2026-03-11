Мишустин освободил Цыганова от должности замглавы ФАС
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Андрея Цыганова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы. На освободившуюся должность назначен Руслан Джалюков. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.
Как следует из документа, Цыганов покинул пост в связи с выходом на пенсию. Он занимал должность заместителя главы ФАС более 20 лет — с 2004 года.
Согласно информации на сайте ведомства, Цыганов является одним из разработчиков российского антимонопольного законодательства, а также нормативных актов в сфере иностранных инвестиций.
Цыганову на момент ухода исполнилось 64 года. Закон «О государственной гражданской службе» устанавливает предельный возраст пребывания на службе на уровне 65 лет, однако для высших должностей он может быть продлен до 70 лет. При этом госслужащие имеют право выйти на пенсию досрочно при стаже службы не менее 20 лет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Мишустин освободил Цыганова от должности замглавы ФАС
- В деле о банкротстве Блиновской оспаривают переводы на 42 миллиона рублей
- Камеры снизили число ДТП с участием электросамокатов в Москве на 60%
- Тренер сборной России оценила отношение иностранцев к россиянам на Паралимпиаде
- В Госдуме предупредили о последствиях выхода Молдавии из базовых договоров СНГ
- СМИ: Минфин предложил ведомствам сократить расходы бюджета на 10%
- В программу ОМС могут включить вакцины от рака
- Telegram сможет обходить блокировки при внедрении Mesh-сетей
- «Грязным деньгам» Гая Ричи предрекли успех в российском прокате
- В Госдуме заявили, что COVID-19 уже не опаснее гриппа