Из-за атак ВСУ на российские компрессорные станции без трубопроводного российского газа рискует остаться не только Европа, но и Турция, потери могут составить 40 млрд кубометров. Об этом НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Атакована компрессорная станция «Русская» на юге России. Об этом сообщила пресс-служба корпорации «Газпром». Также накануне были зафиксированы атаки на компрессорные станции «Береговая» и «Казачья», все они отражены. По данным Минобороны России, цель атаки на станцию «Русская» — остановка поставок газа европейским потребителям. По словам Юшкова, в случае остановки станций трубопроводного газа лишится не только Европа, но и Турция.

«Станция “Казачья” занимается подготовкой газа для газопровода “Турецкий поток”, оттуда он переходит на станцию “Русская” — самую мощную, которая создает давление, чтобы газ прокачивался до европейской части Турции. Первая нитка “Турецкого потока” используется для нужд самой Турции, а вторая идет в Европу — через Болгарию в Сербию, Венгрию, Словакию и расходится по Балканам. Станция “Береговая” — это начало “Голубого потока”, этот газ используется для востока Турции. Если эти станции остановятся, газа лишится не только Европа, но и Турция. С Турцией мы продолжаем торговать, Владимир Путин ничего не говорил про переориентацию с турецкого рынка. Мы давно являемся крупнейшим поставщиком газа в Турцию. Показательно то, что Украина кусает руку, которая ее кормит, они остановили поставки нефти по нефтепроводу “Дружба”, лишив сырья Венгрию, Сербию и Словакию, а сейчас пытаются отрезать Европу от российского трубопроводного газа», — сказал Юшков.