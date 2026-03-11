Атаки ВСУ на компрессорную станцию «Русская» лишат Европу 40 млрд кубов газа
Украинские атаки лишат трубопроводного газа не только Европу, но и Турцию, это станет шоком для мирового энергетического рынка, сказал НСН Игорь Юшков.
Из-за атак ВСУ на российские компрессорные станции без трубопроводного российского газа рискует остаться не только Европа, но и Турция, потери могут составить 40 млрд кубометров. Об этом НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Атакована компрессорная станция «Русская» на юге России. Об этом сообщила пресс-служба корпорации «Газпром». Также накануне были зафиксированы атаки на компрессорные станции «Береговая» и «Казачья», все они отражены. По данным Минобороны России, цель атаки на станцию «Русская» — остановка поставок газа европейским потребителям. По словам Юшкова, в случае остановки станций трубопроводного газа лишится не только Европа, но и Турция.
«Станция “Казачья” занимается подготовкой газа для газопровода “Турецкий поток”, оттуда он переходит на станцию “Русская” — самую мощную, которая создает давление, чтобы газ прокачивался до европейской части Турции. Первая нитка “Турецкого потока” используется для нужд самой Турции, а вторая идет в Европу — через Болгарию в Сербию, Венгрию, Словакию и расходится по Балканам. Станция “Береговая” — это начало “Голубого потока”, этот газ используется для востока Турции. Если эти станции остановятся, газа лишится не только Европа, но и Турция. С Турцией мы продолжаем торговать, Владимир Путин ничего не говорил про переориентацию с турецкого рынка. Мы давно являемся крупнейшим поставщиком газа в Турцию. Показательно то, что Украина кусает руку, которая ее кормит, они остановили поставки нефти по нефтепроводу “Дружба”, лишив сырья Венгрию, Сербию и Словакию, а сейчас пытаются отрезать Европу от российского трубопроводного газа», — сказал Юшков.
Собеседник НСН добавил, что своими атаками Украина может лишить Европу и Турцию 40 млрд кубометров газа.
«Суммарно все эти газопроводы прокачали в 2025 году около 100 млрд кубометров. Сейчас мировой рынок лишился примерно 100 млрд кубов катарского газа, а Украина может остановить еще 40 млрд кубометров. Вместо российского трубопроводного газа Турции и Европе придется покупать сжиженный природный газ (СПГ), которого и так дефицит. Если бы эти газопроводы остановились, это был бы шок для мирового энергетического рынка, цены взлетели бы до нескольких тысяч долларов за тысячу кубов. Отмечу, что когда Путин говорит о переходе на другие рынки, имеется в первую очередь СПГ, который производится на Ямале и сейчас поставляется в том числе в Европу. СПГ мы уберем на азиатские рынки — в Индию, в Китай, даже до введения санкций и окончания отопительного сезона, чтобы максимизировать цены на топливо, чтобы Россия на этом заработала. Трубопроводные поставки пока предполагается сохранить», — отметил эксперт.
Юшков указал на то, что потери России от отказа поставок газа в Европу не будут значительными.
«С точки зрения экономики Россия не слишком потеряет. Мы уже мало поставляем, от СПГ бюджет почти ничего не получает, нет экспортной пошлины. Проект “Ямал СПГ” имеет налоговые льготы, потому что он был очень сложный, затратный, выдали налоговые льготы, чтобы он был реализован. Поэтому он не платит налог на добычу полезных ископаемых на газ и газовый конденсат и не будет платить еще несколько лет. К тому же СПГ можно перенаправить на другие рынки. А что касается трубопроводных поставок, там оплачиваются экспортная пошлина и налог на добычу полезных ископаемых на газ. Это как раз приведет к сокращению доходов бюджета, поэтому трубопроводные поставки мы хотим сохранить. Кроме того, перенаправить трубопроводные поставки сложно: надо с кем-то договориться, подписать контракт, построить туда газопровод. Как правило, на это уходят годы», — заявил собеседник НСН.
В заключение Юшков назвал европейские страны, в которые Россия продолжает поставлять газ.
«Наши трубопроводные поставки идут, помимо Турции, в Венгрию, Словакию, Сербию, Северную Македонию, Грецию. Турецкие трейдеры перепродают российский трубопроводный газ Болгарии, Румынии, Молдавии. А СПГ — это Нидерланды, Бельгия, Франция, Испания, Португалия. В Бельгии и в Нидерландах он разгружается, а когда из сжиженного состояния переводится в газообразное, его прокачивают вглубь, в основном в Германию. В 2025 году трубопроводные поставки в Европу составили 18,8 млрд кубометров, а СПГ — 18-19 млрд кубометров», — подытожил он.
Ранее Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с европейскими странами по поставкам энергоресурсов, если со стороны европейских покупателей появится соответствующий сигнал. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
