«Является ли это прорывом можно будет понять, когда это применят на практике. Такие попытки я рассматриваю только положительно. Но сама проблема оспы отсутствует. Сейчас в мире ее нет. Если ортопоксвирус используется как модель, чтобы отработать новые потенциально интересные химические вещества для борьбы с вирусом, то это здорово. К тому же нужно искать и невакцинные средства борьбы с вирусными инфекциями. Есть же и другие болезни, которые вызываются ДНК-содержащими вирусами. Например, до сих пор актуален африканский вирус чумы свиней. Если найти защитные препараты против него, то для ветеринарии это было бы здорово. Как шаг в этом направлении, работу ученых Томского политехнического университета следует одобрить», - рассказал он.

Также вирусолог отметил, что важно понять, можно ли будет новые полученные соединения применить для лечения от разных видов оспы.

«Будут ли, например, томские разработки активны против коровьей оспы, оспы обезьян, эктромелии. Судя по сообщениям в прессе, вполне может быть, что так. Это надо смотреть оригинальные статьи. Вообще против вирусных заболеваний магистральный путь борьбы – это получение вакцины. Но не на все вирусы можно получить вакцину. Некоторые хитро устроены. Например, вирус иммунодефицита человека, или вирус гепатита С», - подытожил он.

