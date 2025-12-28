В ГД за оскорбление учителей предложили штрафовать

ШТРАФЫ

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность за оскорбление учителей в школах. Он напомнил, что российское законодательство предусматривает ответственность за оскорбление представителей власти, но не за оскорбление педагогов. Миронов назвал такую ситуацию несправедливой.

«Главная цель — не наказать виновных, а предотвратить возникновение конфликтной ситуации. Подростки нередко специально выводят педагогов на конфликт, снимают отдельные моменты на видео и выкладывают в сеть, чтобы представить учителя виноватым», - приводит слова политика РИА Новости.