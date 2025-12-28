В ГД за оскорбление учителей предложили штрафовать
Накануне учителям в российских регионах разослали инструкцию по общению с агрессивными детьми.
В России вновь предложили ввести штрафы за оскорбление учителей. Известно, что взыскание для физлиц может составить до 20 тысяч рублей. До этого российским учителям предоставили документ-инструкцию по общению с агрессивными детьми.
ШТРАФЫ
Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность за оскорбление учителей в школах. Он напомнил, что российское законодательство предусматривает ответственность за оскорбление представителей власти, но не за оскорбление педагогов. Миронов назвал такую ситуацию несправедливой.
«Главная цель — не наказать виновных, а предотвратить возникновение конфликтной ситуации. Подростки нередко специально выводят педагогов на конфликт, снимают отдельные моменты на видео и выкладывают в сеть, чтобы представить учителя виноватым», - приводит слова политика РИА Новости.
По словам Миронова, сложившаяся ситуация вызывает отток преподавателей. Депутат заметил, что учителя «выполняют важнейшую госзадачу, но не чувствуют защиты со стороны государства».
До этого политик уже предлагал установить штраф за неподобающее отношение к учителям в размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей для физических лиц, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей — для должностных лиц, а для юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
«А за оскорбление в СМИ или соцсетях — еще больше. Уверен, что это позволит сократить количество хамских выходок и поможет создать нормальные условия для работы учителей», - сказал Миронов РИА Новости.
Однако член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков считает, что для уменьшения числа конфликтов между учениками и педагогами, следует проводить полноценную воспитательную работу.
«Понятно, что должна быть определенная правовая рамка, которая регулирует отношения между учителем и учеником, но все правом не отрегулировать. У нас почему-то есть предубеждение, что закон сразу все изменит. Нужно повысить педагогам зарплату, необходимо, чтобы учителя работали с нормальной нагрузкой, требуются нормальные условия труда. Тогда со временем количество конфликтов сведется к минимуму, и в школе будет все нормально», - заметил он в беседе с НСН.
ИНСТРУКЦИЯ
Днем ранее российским учителям разослали документ-инструкцию по общению с агрессивными детьми в образовательных учреждениях. Так, в Минпросвещения работникам школ предложили пятиэтапный алгоритм для урегулирования возможных происшествий и создания безопасной обстановки для учащихся.
Отмечается, что, по инструкции, сначала необходимо сообщить руководству учебного заведения о конфликте, потом установить факт происшествия, назначить виновных и подключить комиссию по урегулированию споров, которая должна быть в каждом образовательном учреждении.
По словам ректора Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексея Лубкова, этот документ направлен не только на оказание помощи педагогам при возникновении конфликтов, но и на выявление причин такого поведения среди детей, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что задача учителей в том числе заключается в своевременном распознавании нарастания кризиса и в принятии мер для предотвращения его эскалации, в частности с помощью родителей и психологов.
При этом заслуженный учитель России Евгений Ямбург считает, что все конфликты между учителями и учениками должны рассматриваться отдельно. По его мнению, лучше всего делать это через управляющий совет школы и через существующую в его составе конфликтную комиссию.
«Грамотный учитель не даст втянуть себя в конфликт. Нельзя делать вид, что ничего не происходит, и идти на поводу у хамства. Можно многие вещи обратить в шутку, каким-то другим способом снять напряжение. Существует управляющий совет, куда входят учредители, родители, старшеклассники. Там есть конфликтная комиссия. Я, будучи директором школы и не являясь членом управляющего совета, могу сделать доклад, доложить о конфликте, а дальше пусть решают. Если это не формальная организация, которая во всем поддержит директора, то через управляющий совет и через конфликтную комиссию такие проблемы можно решать», - рассказал он в разговоре с НСН.
Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предложила взыскивать штрафы за буллинг в пользу пострадавших от него. По ее словам, нужно работать над правильным воспитанием детей в семьях, чтобы они не вырастали жестокими и не копировали поведение родителей.
