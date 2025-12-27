В МПГУ рассказали об инструкции по общению с агрессивными школьниками
Документ-инструкция для учителей по общению с агрессивными школьниками направлена не только на оказание помощи педагогам при возникновении конфликтов, но и на выявление причин такого поведения детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ректора Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексея Лубкова.
Он подчеркнул, что задача преподавателей в том числе заключается в том, чтобы своевременно распознать нарастание кризиса и принять меры для предотвращения его эскалации, в частности прибегая к помощи родителей или школьных психологов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российским учителям направили пятиэтапную инструкцию по решению конфликтов в учебных заведениях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исследование показало, какую литературу россияне дарят на праздники
- Алиханов назвал сроки начала серийного выпуска пассажирских Ту-214
- В Тыве произошло нападение с ножом на школьника во время новогодней елки
- Джек-расселы пролаяли «В лесу родилась елочка» к Новому году
- В Московском кинокластере сняли 10 новогодних проектов
- В МПГУ рассказали об инструкции по общению с агрессивными школьниками
- Более 50 стран осудили решение Израиля признать независимость Сомалиленда
- В ГД потенциал исламского банка оценили в 1 трлн рублей
- СМИ выяснили, сколько смогут заработать Фоменко и Леонидов на группе «Секрет»
- Российские системы ПВО сбили 36 БПЛА ВСУ над Брянской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru