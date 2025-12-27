В МПГУ рассказали об инструкции по общению с агрессивными школьниками

Он подчеркнул, что задача преподавателей в том числе заключается в том, чтобы своевременно распознать нарастание кризиса и принять меры для предотвращения его эскалации, в частности прибегая к помощи родителей или школьных психологов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российским учителям направили пятиэтапную инструкцию по решению конфликтов в учебных заведениях.