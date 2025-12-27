«Контроль, рисование, йога»: Психолог объяснила, как бороться с тревогой
В эфире НСН психолог Екатерина Каталина заметила важность контролирования человеком не событий, а его реакции на них.
Чтобы бороться с тревогой, следует разделять ситуации, на которые человек может или не может повлиять, а также полезно выписывать страхи на бумагу, рисовать и заниматься йогой. Об этом в беседе с НСН заявила психолог Екатерина Каталина.
Ранее «Ведомости» опубликовали результаты рейтинга, приведенного в рамках исследования «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС», согласно которым в 2025 году суммарный индекс тревожностей в регионах России вырос на 7% по сравнению с 2024 годом: с 8957,41 до 9584,64. Отмечается, что среди главных причин роста тревожностей — экономическая ситуация, цифровая среда, в том числе киберпреступления, блокировка мобильного интернета и замедление мессенджеров, а также «эффект Долиной».
При этом в 2025 году Москва впервые с 2019-го перестала быть самым тревожным регионом, уступив лидерство в рейтинге Санкт-Петербургу. Третьим по тревожности регионом стал Краснодарский край, где уровень беспокойства вырос вдвое. В ТОП-5 также попали Ростовская и Курская области. На фоне этого Каталина перечислила, что помогает бороться с тревогой.
«Ключевая идея — это развитие внутреннего локуса контроля и понимание, что вы можете контролировать не события, а свою реакцию на них. Первый шаг в борьбе с тревогой — признать: "Да, ситуация сложная, и моя тревога имеет право на существование". Борьба с тревогой часто усиливает ее. Разделите все заботы на две категории: то, на что вы повлиять не можете, например, курс валют, действия правительств, поведение других людей, и то, на что можете — ваши ежедневные привычки, ваш бюджет, ваше образование, ваша физическая форма. Это поможет фокусироваться на том, что вы в силах изменить. А действия, согласованные с ценностями, дают чувство устойчивости. Каждый вечер, или при наплыве мыслей, выписывайте все, что крутится в голове: задачи, страхи, идеи, обиды. Не анализируйте, просто "сбросьте" это на бумагу. Это физически освобождает оперативную память психики и помогает отрефлексировать тревогу», - объяснил она.
Кроме того, для борьбы с тревогой психолог посоветовала заниматься йогой или рисовать.
«Рисование, лепка из пластилина, игра на инструменте, сборка моделей, готовка нового блюда, то есть процесс, где важен не результат, а действие, — это форма медитации и выплеска накопленного напряжения. Тревога "живет" в теле: зажимы, учащенное сердцебиение. Осознанное движение ее "разряжает". Займитесь йогой или прогулками. В момент нарастающей тревоги найдите пять вещей, которые видите, четыре — которые можете потрогать, три — которые слышите, две — которые чувствуете, например, запах, одну — которую можете ощутить на вкус. Это мгновенно возвращает из мира тревожных мыслей в реальность "здесь и сейчас". Выделите себе строго 15-20 минут в день на "сеанс тревоги". В это время думайте только о тревожащем. Как только время вышло — переключайтесь. И когда тревога приходит вне плана, говорите ей: "Нет, у нас встреча завтра в 17:00". Это учит мозг управлять тревогой, а не быть ее жертвой», - заключила собеседница НСН.
Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что новогодние праздники не избавят россиян от выгорания и стресса, накопившегося на работе за год, а только усилят отвращение от нелюбимой работы.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru