«Контроль, рисование, йога»: Психолог объяснила, как бороться с тревогой

«Ключевая идея — это развитие внутреннего локуса контроля и понимание, что вы можете контролировать не события, а свою реакцию на них. Первый шаг в борьбе с тревогой — признать: "Да, ситуация сложная, и моя тревога имеет право на существование". Борьба с тревогой часто усиливает ее. Разделите все заботы на две категории: то, на что вы повлиять не можете, например, курс валют, действия правительств, поведение других людей, и то, на что можете — ваши ежедневные привычки, ваш бюджет, ваше образование, ваша физическая форма. Это поможет фокусироваться на том, что вы в силах изменить. А действия, согласованные с ценностями, дают чувство устойчивости. Каждый вечер, или при наплыве мыслей, выписывайте все, что крутится в голове: задачи, страхи, идеи, обиды. Не анализируйте, просто "сбросьте" это на бумагу. Это физически освобождает оперативную память психики и помогает отрефлексировать тревогу», - объяснил она.

Кроме того, для борьбы с тревогой психолог посоветовала заниматься йогой или рисовать.