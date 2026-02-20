Генштаб ВС РФ: ВСУ за год потеряли 6,7 тысяч танков и бронемашин

В 2025 году Вооруженные силы Украины потеряли около 6,7 тысячи танков и боевых бронированных машин, сообщил «Красной звезде» первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

СМИ: ВСУ потеряли более 38,5 тысяч военнослужащих за январь

По его данным, также ВСУ лишились более 12 тысяч орудий и миномётов.

Кроме того, с начала СВО потери Украины превысили 1,5 миллиона человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
