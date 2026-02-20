Поступления в бюджет от налога с процентов по депозитам выросли втрое

Это связано с тем, что объем средств россиян в банках заметно увеличился. Также россияне переводили деньги от продажи ценных бумаг на вклады и откладывали крупные покупки из-за высокой стоимости кредитов. Кроме того, граждан привлекала высокая доходность по депозитам. Средняя ставка по ним в 2024 году доходила до 21%.

По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, депозиты есть у каждого третьего жителя страны. В текущем году доходы бюджета от процентов по вкладам ожидаются на уровне 567,6 млрд рублей, а в 2027 году — 305,4 млрд рублей.

Банковские вклады перестают быть выгодными на фоне снижения ключевой ставки ЦБ. Грядет ли новая эпоха в сфере инвестирования, или пока следует соблюдать осторожность? Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, экономист и инвестиционный консультант Евгений Коган и частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков в беседе с НСН поделились своими взглядами на то, какую финансовую стратегию избрать на Новый 2026 год, во что вложиться и как сформировать свой инвестиционный портфель, чтобы он превратился в чемодан с деньгами.

