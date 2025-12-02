Соцсети и мат: Юрист предложила ввести штрафы за буллинг в пользу жертв
Проблему буллинга надо решать глубинно: прививать вежливость, культуру общение в семье, а также следить за тем, какой контент в интернете потребляет ребенок, заявила НСН Людмила Айвар.
Нужно взыскивать штрафы за буллинг в пользу пострадавших от него, а также работать над правильным воспитанием детей в семьях, чтобы они не вырастали жестокими и не копировали поведение родителей. Об этом НСН рассказала заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
За буллинг хотят ввести штрафы до 500 тысяч рублей, пишет ТАСС. Согласно законопроекту, предлагается ввести в КоАП статью о наказании за систематическое унижение чести и достоинства граждан. Считать травлей хотят повторяющиеся неприличные и аморальные действия в адрес человека. Для граждан предусмотрены штрафы от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч. Айвар посчитала меру неэффективной.
«У нас в основном «штрафят» буллеров-физических лиц. Для них наказание как было незначительным, так и остается. Детей, как правило, буллят дети. Осознают ли дети совершение противоправного поступка? Если родителей оштрафуют, дети получат ремня, и тогда, может быть, не будут больше этого делать. Но как показывает тысячелетняя практика, ужесточение наказания никогда не приводило к устранению тех или иных противоправных действий. Я бы больше порекомендовала обратить внимание на жертв буллинга. Почему все идет в доход государства? Может, есть смысл вообще решать вопрос о возмещении вреда жертвам буллинга?» - рассказала она.
Также Айвар отметила, что важнее работать с культурой воспитания детей и следить за тем, как общаются родители в семье.
«Эти проблемы нужно решать по-другому. Нужно воспитывать детей, нужно прививать культуру. У нас настолько стали все неэтично себя вести, плевать на улице, матом друг друга оскорблять в соцсетях. Если в семье на кухне мама с папой при ребенке обсуждают соседа, буллят его между собой - ну какая культура у ребенка будет в воспитании? Дети сейчас не читают классических книг. Какой самый просматриваемый контент у них? Оскорбления, пошлость, похабность. Больше ничего детей не привлекает», - с сожалением констатировала она.
При этом собеседница НСН не увидела в новом законопроекте дополнительной нагрузки на правоохранительные органы.
«Буллинг - это, по большому счету, правонарушение, при котором есть свидетели, есть аудио-видео доказательства. Так что доказывать не так сложно. Протокол составил, оштрафовал. Для правоохранителей вообще ничего не изменится с точки зрения нагрузки», - отметила Айвар.
Ранее психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай заявила в пресс-центре НСН, что причины поведения буллера могут заложены в семье, например, в авторитарном поведении родителей или в том, что он рос в детском доме. По ее словам, это травмированный и обиженный ребенок.
