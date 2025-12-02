Нужно взыскивать штрафы за буллинг в пользу пострадавших от него, а также работать над правильным воспитанием детей в семьях, чтобы они не вырастали жестокими и не копировали поведение родителей. Об этом НСН рассказала заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

За буллинг хотят ввести штрафы до 500 тысяч рублей, пишет ТАСС. Согласно законопроекту, предлагается ввести в КоАП статью о наказании за систематическое унижение чести и достоинства граждан. Считать травлей хотят повторяющиеся неприличные и аморальные действия в адрес человека. Для граждан предусмотрены штрафы от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч. Айвар посчитала меру неэффективной.

«У нас в основном «штрафят» буллеров-физических лиц. Для них наказание как было незначительным, так и остается. Детей, как правило, буллят дети. Осознают ли дети совершение противоправного поступка? Если родителей оштрафуют, дети получат ремня, и тогда, может быть, не будут больше этого делать. Но как показывает тысячелетняя практика, ужесточение наказания никогда не приводило к устранению тех или иных противоправных действий. Я бы больше порекомендовала обратить внимание на жертв буллинга. Почему все идет в доход государства? Может, есть смысл вообще решать вопрос о возмещении вреда жертвам буллинга?» - рассказала она.

Также Айвар отметила, что важнее работать с культурой воспитания детей и следить за тем, как общаются родители в семье.