СМИ: В России из-за переизбытка производители выливают молоко
В России зафиксирован рекордный переизбыток сырого молока, сообщают «Известия».
По итогам 2025 года на складах аграриев скопилось 73,5 тыс. тонн нереализованного продукта, что на 9% больше, чем годом ранее. К этому привел рост импорта молочных продуктов из Белоруссии. Кроме того, внутренний спрос у российских потребителей не увеличивается. В Минсельхозе заявили, что отрасль стабильно показывает положительную динамику. Несмотря на переизбыток, розничные цены на молоко выросли за год на 19%, до 96 рублей за литр.
По словам экспертов, объемы производства сегодня превышают возможности переработки на фоне ослабления спроса. Даже крупные производители иногда вынуждены сливать часть продукции. Хозяйства с невысокими надоями становятся менее интересны переработчикам.
Тем временем, федеральная антимонопольная служба направила 11 крупнейшим ритейлерам запросы по поводу ценообразования на социально значимые товары, в том числе на молоко и сливочное масло. В ведомстве напомнили, что для стабилизации цен на товары появилась возможность заключения соглашений между региональными властями и участниками рынка.
В РФ предрекли снижение производства молока в 2027 году из-за сокращения инвестиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
