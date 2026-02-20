В Амурской области пропал вертолет Robinson

Он вылетел из лесозаготовительной деляны в 130 километрах от села Амаранка. По предварительным данным, на борту находилось четыре человека, их местонахождение пока неизвестно.

К месту предполагаемого крушения из Благовещенска выехали спасатели и аэромобильная группа ГУ МЧС России по Амурской области. В поисках участвуют 36 человек и 12 единиц техники.

Синоптики обещали ухудшение погодных условий из-за обширного западного циклона.

Ранее при крушении вертолета в Пермском крае погиб миллионер Гимадутдинов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

