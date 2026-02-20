В Амурской области пропал вертолет Robinson
Вертолет Robinson пропал с радаров в Амурской области, сообщает Telegram-канал Mash.
Он вылетел из лесозаготовительной деляны в 130 километрах от села Амаранка. По предварительным данным, на борту находилось четыре человека, их местонахождение пока неизвестно.
К месту предполагаемого крушения из Благовещенска выехали спасатели и аэромобильная группа ГУ МЧС России по Амурской области. В поисках участвуют 36 человек и 12 единиц техники.
Синоптики обещали ухудшение погодных условий из-за обширного западного циклона.
Ранее при крушении вертолета в Пермском крае погиб миллионер Гимадутдинов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Амурской области пропал вертолет Robinson
- Дмитриев заявил, что инопланетяне убедились в ненадежности Обамы
- Американка Лью выиграла Олимпиаду в женском одиночном катании
- Задержан глава департамента недропользования по ДФО Цуканов
- Украинец сменил пол на женский, чтобы избежать мобилизации
- СМИ: Над Сочи раздаются взрывы
- В Генштабе РФ рассказали о потерях ВСУ с начала спецоперации
- Эксперт: Учения России, КНР и Ирана в Оманском заливе являются намеком США
- Трамп хочет увидеть Россию и Китай в «Совете мира»
- Мединский доложил Путину о переговорах по Украине