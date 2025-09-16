Учителя не поверили, что им поможет созданный Минпросвещения совет
Совет должен быть не нейтральным, а на стороне педагогов, и должен выезжать в каждую школу, где есть спорные ситуации, сказала НСН Ольга Мирясова.
Созданный Минпросвещения России совет по защите профессиональной чести и достоинства учителей сможет защитить педагогов лишь в том случае, если он будет занимать сторону педагогов, и если в его состав будут входить профессиональные психологи. Об этом НСН заявила оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова.
Минпросвещения России сообщило о создании совета по защите профессиональной чести и достоинства учителей. Совет будет рассматривать заявления по «сложным и спорным ситуациям». Все его решения будут носить рекомендательный характер. В состав совета вошли представители Минпросвещения, общероссийского Профсоюза образования, органов исполнительной власти, в том числе из регионов, а также ведущие эксперты в сфере образования. Мирясова объяснила, при каких условиях нововведение станет приносить реальную пользу.
«Если эта комиссия реально заработает, если она будет приезжать в конкретную школу и беседовать со всеми участниками конфликта, давать какие-то рекомендации, если этим будут заниматься психологи, умеющие работать с конфликтами, то от нее, возможно, будет какая-то польза. Если же это будет просто обобщение и попытка выпустить еще один нормативный акт, то это совершенно бесполезно. Много раз уже поднимался этот вопрос, закон об образовании изменили и ввели туда дополнительную норму, что должна быть комиссия в каждой школе, но по сути ничего не меняется, потому что у учителей нет ресурсов для защиты себя. Сложно защищаться, когда на педагогов нападают администрация и родители. Напомню, что в российских школах работают примерно 1,2 млн педагогов. Если такие структуры будут работать, логичнее было бы создавать их в регионах, даже в каждом городе, в каждом муниципалитете», — сказала Мирясова.
Собеседник НСН отметила, что новая структура должна не стать нейтральной стороной, а представлять интересы педагогов.
«Это должна быть не некая нейтральная сторона, а структура, которая стоит на стороне педагогов, понимает всю сложность их профессии, проблемы, связанные с выгоранием, с большой нагрузкой и так далее. Не хочу сказать, что в каждой ситуации педагог прав, но, повторюсь, у педагогов меньше всего ресурсов для самозащиты. Что касается администрации школы, она сама зачастую является инициатором этих конфликтов, например, оценивает квалификацию учителя или пытается перераспределить нагрузку. Кроме того, когда родители жалуются, проще сделать виноватым учителя, поскольку у родителей больше прав куда-то обращаться. Поэтому администрация — тоже не нейтральная сторона. Нет сейчас места, где педагогу помогли бы разобраться с проблемами», — подытожила она.
Ранее Мирясова заявила, что в Москве средняя зарплата учителей достигает 100 тысяч рублей, но в некоторых регионах она сопоставима с уровнем МРОТ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хуситы заявили об ударах по Тель-Авиву и аэропорту Рамон
- Учителя не поверили, что им поможет созданный Минпросвещения совет
- «Меня так прёт!»: Невысыпающийся Олег Газманов рассказал, где черпает энергию
- Олег Газманов объяснил популярность старых песен у молодёжи
- В Кабардино-Балкарии арестован главный инженер канатной дороги на Эльбрусе
- Прокурор потребовал смертной казни для обвиняемого в убийстве Кирка
- Названы международные ведущие конкурса «Интервидение-2025»
- Фрегат «Адмирал Головко» выполнил пуск «Циркона» по береговой цели
- Экс-министр экономики объяснил «военный» характер бюджета на 2026 год
- СМИ: Байден сталкивается с финансовыми трудностями после ухода из Белого дома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru