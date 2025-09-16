Созданный Минпросвещения России совет по защите профессиональной чести и достоинства учителей сможет защитить педагогов лишь в том случае, если он будет занимать сторону педагогов, и если в его состав будут входить профессиональные психологи. Об этом НСН заявила оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова.

Минпросвещения России сообщило о создании совета по защите профессиональной чести и достоинства учителей. Совет будет рассматривать заявления по «сложным и спорным ситуациям». Все его решения будут носить рекомендательный характер. В состав совета вошли представители Минпросвещения, общероссийского Профсоюза образования, органов исполнительной власти, в том числе из регионов, а также ведущие эксперты в сфере образования. Мирясова объяснила, при каких условиях нововведение станет приносить реальную пользу.