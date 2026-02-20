Петросян заявила о желании выступить на следующей Олимпиаде

При этом спортсменка не хочет на этом зацикливаться. На вопрос журналистов о причинах неудачного исполнения четверного прыжка россиянка указала, что не знает наверняка ответа. При этом фигуристка настроена выступить на следующей Олимпиаде.

Она отметила, что чувствовала поддержку с трибун, в том числе – русскоязычных зрителей.

Петросян заняла шестое место. Фигуристка Алиса Лью из США выиграла Олимпиаду в женском одиночном катании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

