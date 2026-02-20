Петросян заявила о желании выступить на следующей Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян осталась недовольной своим прокатом на произвольной программе Олимпийских играх 2026 года, сообщают «Известия».
При этом спортсменка не хочет на этом зацикливаться. На вопрос журналистов о причинах неудачного исполнения четверного прыжка россиянка указала, что не знает наверняка ответа. При этом фигуристка настроена выступить на следующей Олимпиаде.
Она отметила, что чувствовала поддержку с трибун, в том числе – русскоязычных зрителей.
Петросян заняла шестое место. Фигуристка Алиса Лью из США выиграла Олимпиаду в женском одиночном катании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Зеленский испугался Мединского на переговорах в Женеве
- СМИ: В России из-за переизбытка производители выливают молоко
- Поступления в бюджет от налога с процентов по депозитам выросли втрое
- Петросян заявила о желании выступить на следующей Олимпиаде
- Генштаб ВС РФ: ВСУ за год потеряли 6,7 тысяч танков и бронемашин
- В Амурской области пропал вертолет Robinson
- Дмитриев заявил, что инопланетяне убедились в ненадежности Обамы
- Американка Лью выиграла Олимпиаду в женском одиночном катании
- Задержан глава департамента недропользования по ДФО Цуканов
- Украинец сменил пол на женский, чтобы избежать мобилизации