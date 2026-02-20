Петросян заявила о желании выступить на следующей Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян осталась недовольной своим прокатом на произвольной программе Олимпийских играх 2026 года, сообщают «Известия».

При этом спортсменка не хочет на этом зацикливаться. На вопрос журналистов о причинах неудачного исполнения четверного прыжка россиянка указала, что не знает наверняка ответа. При этом фигуристка настроена выступить на следующей Олимпиаде.

Она отметила, что чувствовала поддержку с трибун, в том числе – русскоязычных зрителей.

Петросян заняла шестое место. Фигуристка Алиса Лью из США выиграла Олимпиаду в женском одиночном катании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
