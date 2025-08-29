Школа начнет воспитывать: Родители назвали плюс оценок за поведение
Школа имитирует взрослые коллективы, поэтому дети должны понимать, как себя вести, еще с детства, заявила НСН Ольга Леткова.
Оценки за поведение в школах помогут снова воспитывать в детях уважение к старшим и подготовить их к будущему, рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с НСН.
Оценки за поведение в Москве в этом году вводить не будут, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время пресс-конференции. Некоторые регионы решились на такой эксперимент с 1 сентября. Среди них Луганская Народная Республика, Чеченская Республика, Мордовия, Новгородская, Ярославская и Тульская области. В 84 учебных заведениях этих субъектов появится дополнительная графа в дневнике. Леткову не удивило, что в этом списке нет Москвы.
«В этом году никто и не ожидал от Москвы никаких акцентов на поведение. Дальнейшее распространение по России зависит от итогов этого эксперимента. Я считаю, что это должно мотивировать детей держать себя в рамках, потому что дети, приходя в учебное заведение, происходит их первое знакомство с обществом. В любом коллективе есть правила поведения, это полезно и для взрослой жизни. Но все должно быть в рамках устава школы, чтобы все знали, что хорошо, что плохо, что можно и нельзя, а потом уже выставлять отметки за конкретные проступки. Не потому, что мне Вася Сидоров нравится или не нравится, и как он там занимается, а именно за нарушения устава школы. Это вернет школе важнейшую школу — не только обучение, но и воспитание детей», — подчеркнула она.
Леткова добавила, что ситуацию в школах давно стоило менять, так как учителей перестали уважать из-за неправильного отношения к школе в семьях.
«Упущено отношение родителей, которые сейчас, если ребенку сделал педагог замечание, сразу бегут в прокуратуру. Чаще всего пытаются якобы защитить права тех детей, которые хуже всего себя ведут. Им потакают в этом дома, вкладывают неуважение к учителю, к школе. Если ребенок приходит и считает, что вести себя можно как угодно, то это все идет из семьи. Надо было менять такое отношение к школе и к педагогам, да и вообще к старшим. Хорошо, что появились дополнительные шаги в этом направлении: защита достоинства учителей от оскорблений. Он может обратиться в администрацию школы в ответ на такие действия вплоть до отчисления», — заключила собеседница НСН.
Ранее Леткова в беседе с НСН предложила начислять за примерное поведение дополнительные баллы при зачислении в вузы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Школа начнет воспитывать: Родители назвали плюс оценок за поведение
- Россия пригрозила ответными мерами на размещение американских ракет в Японии
- Жилин призвал защитить от американцев крупнейшее нотное хранилище России
- В Махачкале мужчина открыл стрельбу из-за взгляда на его жену
- В РАН объяснили первый за шесть лет визит Ким Чен Ына в Китай
- Рябков: Россия не даст противникам сорвать процесс урегулирования на Украине
- Совместный скроллинг соцсетей назвали новой формой близости
- ВСУ атаковали дронами село в Брянской области, погиб водитель
- Экс-директор Театра сатиры арестован по делу о хищении 20 миллионов рублей
- Белоусов заявил о возвращении 97% раненых военных в строй
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru