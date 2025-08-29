Школа начнет воспитывать: Родители назвали плюс оценок за поведение

Школа имитирует взрослые коллективы, поэтому дети должны понимать, как себя вести, еще с детства, заявила НСН Ольга Леткова.

Оценки за поведение в школах помогут снова воспитывать в детях уважение к старшим и подготовить их к будущему, рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с НСН.

Оценки за поведение в Москве в этом году вводить не будут, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время пресс-конференции. Некоторые регионы решились на такой эксперимент с 1 сентября. Среди них Луганская Народная Республика, Чеченская Республика, Мордовия, Новгородская, Ярославская и Тульская области. В 84 учебных заведениях этих субъектов появится дополнительная графа в дневнике. Леткову не удивило, что в этом списке нет Москвы.

Воспитание через страх: Оценки за поведение не решат проблему буллинга в школах
«В этом году никто и не ожидал от Москвы никаких акцентов на поведение. Дальнейшее распространение по России зависит от итогов этого эксперимента. Я считаю, что это должно мотивировать детей держать себя в рамках, потому что дети, приходя в учебное заведение, происходит их первое знакомство с обществом. В любом коллективе есть правила поведения, это полезно и для взрослой жизни. Но все должно быть в рамках устава школы, чтобы все знали, что хорошо, что плохо, что можно и нельзя, а потом уже выставлять отметки за конкретные проступки. Не потому, что мне Вася Сидоров нравится или не нравится, и как он там занимается, а именно за нарушения устава школы. Это вернет школе важнейшую школу — не только обучение, но и воспитание детей», — подчеркнула она.

Леткова добавила, что ситуацию в школах давно стоило менять, так как учителей перестали уважать из-за неправильного отношения к школе в семьях.

Предложено ввести штрафы за травлю детей в школах и Сети
«Упущено отношение родителей, которые сейчас, если ребенку сделал педагог замечание, сразу бегут в прокуратуру. Чаще всего пытаются якобы защитить права тех детей, которые хуже всего себя ведут. Им потакают в этом дома, вкладывают неуважение к учителю, к школе. Если ребенок приходит и считает, что вести себя можно как угодно, то это все идет из семьи. Надо было менять такое отношение к школе и к педагогам, да и вообще к старшим. Хорошо, что появились дополнительные шаги в этом направлении: защита достоинства учителей от оскорблений. Он может обратиться в администрацию школы в ответ на такие действия вплоть до отчисления», — заключила собеседница НСН.

Ранее Леткова в беседе с НСН предложила начислять за примерное поведение дополнительные баллы при зачислении в вузы.

