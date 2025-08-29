Оценки за поведение в школах помогут снова воспитывать в детях уважение к старшим и подготовить их к будущему, рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с НСН.

Оценки за поведение в Москве в этом году вводить не будут, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время пресс-конференции. Некоторые регионы решились на такой эксперимент с 1 сентября. Среди них Луганская Народная Республика, Чеченская Республика, Мордовия, Новгородская, Ярославская и Тульская области. В 84 учебных заведениях этих субъектов появится дополнительная графа в дневнике. Леткову не удивило, что в этом списке нет Москвы.